День Андрія Первозванного – це свято, у якому поєдналися апостольська історія та давні українські звичаї, що збереглися з глибини століть.

У 2025 році українці відзначатимуть його в останній день осені, відповідно до реформи церковного календаря.

Про те, звідки походить свято, які традиції, прикмети та заборони зберегла українська культура, а також які привітання підійдуть на День Андрія Первозванного 2025 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли День Андрія Первозванного у 2025 році

Після переходу українських церков на новоюліанський календар День Андрія Первозванного щороку відзначають 30 листопада.

Так буде й у 2025 році. Раніше, за старим стилем, Андріїв день припадав на 13 грудня, але тепер його відзначають на 13 днів раніше, як й усі інші неперехідні свята.

День Андрія Первозванного: історія свята

Апостол Андрій був першим учнем, якого покликав Ісус Христос, тому в церковній традиції його називають Первозванним, тобто першим покликаним.

Після Вознесіння Христа апостол проповідував у багатьох країнах. Згідно з літописом Повість минулих літ, він бував і на дніпровських пагорбах, де встановив хрест і передбачив появу великого священного міста – Києва.

Загинув апостол мученицькою смертю у грецькому місті Патри, де його розіп’яли на Х-подібному хресті.

День Андрія Первозванного – традиції

Свято поєднує церковні обряди та давні народні звичаї, які передавалися з покоління в покоління.

Так, у храмах служать літургію на честь апостола, віряни моляться про мудрість, захист і мир. Оскільки триває Пилипівка, дотримуються пісного столу.

У народному календарі День Андрія Первозванного зберіг унікальну українську обрядовість.

Головним елементом вечора напередодні свята здавна були дівочі ворожіння. Найпоширеніші з них:

кидання чобота за ворота – щоб дізнатися напрям, звідки прийде суджений;

виливання воску у воду;

горіхові човники зі свічками;

сни вважаються віщими.

Також один із найвідоміших обрядів на Андрія – кусання калити. Так називається круглий корж, який підвішували на мотузці, а хлопці намагалися вкусити його, підстрибнувши якнайвище.

У деяких регіонах цього дня хлопцям дозволяли бешкетувати, але без злого умислу. Їм дозволялося переставити ворота, замазати вікна сажею чи сховати господарські речі. Це сприймали як частину святкового дійства.

День Андрія Первозванного – заборони

За народною традицією 30 листопада не можна:

прати, шити, прибирати та виконувати важку роботу;

вживати алкоголь – триває піст;

сваритися чи лаятися;

провокувати конфлікти або бажати комусь зла.

Свято мало проходити спокійно й стримано.

День Андрія Первозванного – прикмети

Погода на Андрія, за віруваннями предків, могла підказати, якою буде зима.

Сніг на Андрія – до доброго врожаю.

Тихий день без вітру – зима буде без сюрпризів.

Завірюха чи сильний вітер – очікуйте на часті хуртовини.

Ясний ранок – до щасливих подій.

День Андрія Первозванного 2025 – привітання у листівках

Цього дня заведено вітати не лише хлопчиків та чоловіків, які носять це імʼя, а й усіх рідних та близьких.

День Андрія Первозванного 2025 – привітання у прозі

Вітаю з Днем Андрія Первозванного! Бажаю миру й затишку у вашому домі, мудрості у щоденних рішеннях та опори в усіх починаннях! Хай поруч завжди будуть люди, з якими легко, спокійно і надійно!

***

З Днем Андрія Первозванного! Хай його сповнюють світлі думки, добрі новини та внутрішня гармонія. Хай апостол Андрій оберігає вашу родину й підтримує у важливі моменти!

***

Щиро вітаю з Днем Андрія Первозванного! Хай він стане нагадуванням про силу віри, добрі вчинки та здатність змінювати своє життя на краще. Бажаю тепла в серці, затишку в оселі та натхнення, яке веде до нових звершень. Нехай святий Андрій дарує підтримку й захист вам і вашим близьким!

***

В Андріїв день бажаю здоров’я, світла, перемоги та миру! Хай апостол Андрій оберігає від усього зайвого, зміцнює вашу силу духу та дарує спокій у важливі моменти!

***

Хай День Андрія Первозванного принесе теплі зустрічі, щирі слова та ясні думки. Божої опіки та сил на усі звершення! Зі святом!

