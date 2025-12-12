День Сухопутных войск ВСУ: поздравления для настоящих героев
Ежегодно 12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск — самого многочисленного вида Вооруженных сил.
Это еще одна возможность поблагодарить военных, которые ежедневно защищают наше государство от врага, за мужество, стойкость и защиту. Именно благодаря службе воинов Сухопутных войск ВСУ миллионы украинцев имеют возможность жить и работать на свободной земле.
Сегодня стоит поздравить с Днем Сухопутных войск ВСУ всех, кто защищает Украину от российских оккупантов и приближает нашу победу. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с праздником в открытках, стихах и прозе.
День Сухопутных войск ВСУ 2025 — картинки
Поздравления с Днем Сухопутных войск ВСУ в стихах и прозе
***
Поздравляю с Днем Сухопутных войск ВСУ! Спасибо каждому воину, который защищает нашу землю, рискуя всем ради будущего Украины. Желаю крепкого здоровья, надежного тыла и скорой победы!
***
Сухопутных войск бойцов
Поздравляю я сейчас.
В душах будет пусть
Лишь радость и гармония у вас.
Чтобы все здоровы были,
Службу бравую несли.
В доме был достаток, счастье,
Детки славными росли.
***
Поздравляю воинов Сухопутных войск ВСУ! Ваш подвиг невозможно переоценить. Желаю вам сил, мужества, крепкого здоровья, выдержки и веры в собственные силы. Пусть дома вас всегда ждут родные. Спасибо за то, что вы делаете!
***
С Днем Сухопутных войск Украины,
Для нас всех так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Потому что с нашими войсками ждет нас мир и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные даты.
***
В День Сухопутных войск Украины желаю нашим героям выдержки, мужества и скорейшей победы! Пусть каждая операция будет успешной. Пусть Господь оберегает вас всех от бед и невзгод. Спасибо вам за службу и защиту!
***
Пусть салюты гремят и не стихают,
Сухопутные войска свой праздник отмечают.
Заслуживают пехотинцы к себе внимания,
Награды получают за смелость и отвагу.
С праздником тебя я поздравляю,
Смелым, сильным и отважным быть желаю.
Счастья, мира, успехов и добра,
Чтобы профессия престижной была.
***