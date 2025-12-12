Ежегодно 12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск — самого многочисленного вида Вооруженных сил.

Это еще одна возможность поблагодарить военных, которые ежедневно защищают наше государство от врага, за мужество, стойкость и защиту. Именно благодаря службе воинов Сухопутных войск ВСУ миллионы украинцев имеют возможность жить и работать на свободной земле.

Сегодня стоит поздравить с Днем Сухопутных войск ВСУ всех, кто защищает Украину от российских оккупантов и приближает нашу победу. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с праздником в открытках, стихах и прозе.

День Сухопутных войск ВСУ 2025 — картинки

Поздравления с Днем Сухопутных войск ВСУ в стихах и прозе

***

Поздравляю с Днем Сухопутных войск ВСУ! Спасибо каждому воину, который защищает нашу землю, рискуя всем ради будущего Украины. Желаю крепкого здоровья, надежного тыла и скорой победы!

***

Сухопутных войск бойцов

Поздравляю я сейчас.

В душах будет пусть

Лишь радость и гармония у вас.

Чтобы все здоровы были,

Службу бравую несли.

В доме был достаток, счастье,

Детки славными росли.

***

Поздравляю воинов Сухопутных войск ВСУ! Ваш подвиг невозможно переоценить. Желаю вам сил, мужества, крепкого здоровья, выдержки и веры в собственные силы. Пусть дома вас всегда ждут родные. Спасибо за то, что вы делаете!

***

С Днем Сухопутных войск Украины,

Для нас всех так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Потому что с нашими войсками ждет нас мир и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные даты.

***

В День Сухопутных войск Украины желаю нашим героям выдержки, мужества и скорейшей победы! Пусть каждая операция будет успешной. Пусть Господь оберегает вас всех от бед и невзгод. Спасибо вам за службу и защиту!

***

Пусть салюты гремят и не стихают,

Сухопутные войска свой праздник отмечают.

Заслуживают пехотинцы к себе внимания,

Награды получают за смелость и отвагу.

С праздником тебя я поздравляю,

Смелым, сильным и отважным быть желаю.

Счастья, мира, успехов и добра,

Чтобы профессия престижной была.

***

