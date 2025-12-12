Ежегодно 12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск — самого многочисленного вида Вооруженных сил.

Это еще одна возможность поблагодарить военных, которые ежедневно защищают наше государство от врага, за мужество, стойкость и защиту. Именно благодаря службе воинов Сухопутных войск ВСУ миллионы украинцев имеют возможность жить и работать на свободной земле.

Сегодня стоит поздравить с Днем Сухопутных войск ВСУ всех, кто защищает Украину от российских оккупантов и приближает нашу победу. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с праздником в открытках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

День Сухопутных войск ВСУ 2025 — картинки

День Сухопутних військ ЗСУ 2025 - привітання

День Сухопутных войск ВСУ 2025 — поздравления

Картинки з Днем Сухопутних військ ЗСУ

Картинки с Днем Сухопутных войск ВСУ

Листівки до Дня Сухопутних військ України

Открытки ко Дню Сухопутных войск Украины

День Сухопутних військ ЗСУ 2025 - картинки

День Сухопутных войск ВСУ 2025 — картинки Листівки з Днем Сухопутних військОткрытки с Днем Сухопутных войск

Поздравления с Днем Сухопутных войск ВСУ в стихах и прозе

***

Поздравляю с Днем Сухопутных войск ВСУ! Спасибо каждому воину, который защищает нашу землю, рискуя всем ради будущего Украины. Желаю крепкого здоровья, надежного тыла и скорой победы!

***

Сухопутных войск бойцов
Поздравляю я сейчас.
В душах будет пусть
Лишь радость и гармония у вас.

Чтобы все здоровы были,
Службу бравую несли.
В доме был достаток, счастье,
Детки славными росли.

***

Поздравляю воинов Сухопутных войск ВСУ! Ваш подвиг невозможно переоценить. Желаю вам сил, мужества, крепкого здоровья, выдержки и веры в собственные силы. Пусть дома вас всегда ждут родные. Спасибо за то, что вы делаете!

***

С Днем Сухопутных войск Украины,
Для нас всех так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Потому что с нашими войсками ждет нас мир и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные даты.

***

В День Сухопутных войск Украины желаю нашим героям выдержки, мужества и скорейшей победы! Пусть каждая операция будет успешной. Пусть Господь оберегает вас всех от бед и невзгод. Спасибо вам за службу и защиту!

***

Пусть салюты гремят и не стихают,
Сухопутные войска свой праздник отмечают.
Заслуживают пехотинцы к себе внимания,
Награды получают за смелость и отвагу.
С праздником тебя я поздравляю,
Смелым, сильным и отважным быть желаю.
Счастья, мира, успехов и добра,
Чтобы профессия престижной была.

***

Читайте также
Календарь праздников на декабрь 2025: когда День ВСУ, Рождество и Маланки
календар свят грудень 2025

Связанные темы:

КалендарьПоздравления с праздникамиПраздники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.