Щороку 12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ — найчисленнішого виду Збройних сил.

Це ще одна нагода подякувати військовим, які щодня боронять нашу державу від ворога, за мужність, стійкість та захист. Саме завдяки службі воїнів Сухопутних військ ЗСУ мільйони українців мають змогу жити і працювати на вільній землі.

Сьогодні варто привітати з Днем Сухопутних військ ЗСУ усіх, хто захищає Україну від російських окупантів і наближає нашу перемогу. Для цього Факти ICTV підготували привітання зі святом у листівках, віршах і прозі.

День Сухопутних військ ЗСУ 2025 – картинки

Привітання з Днем Сухопутних військ ЗСУ у віршах і прозі

***

Вітаю з Днем Сухопутних військ ЗСУ! Дякую кожному воїну, який боронить нашу землю, ризикуючи всім заради майбутнього України. Бажаю міцного здоров’я, надійного тилу та швидкої перемоги!

***

Сухопутні війська,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Безпечно протікає.

І хай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

***

Вітаю воїнів Сухопутних військ ЗСУ! Ваш подвиг неможливо переоцінити. Бажаю вам сил, мужності, міцного здоров’я, витримки та віри у власні сили. Нехай вдома на вас завжди чекають рідні. Дякую за те, що ви робите!

***

З Днем Сухопутних військ України,

Для нас всіх так важливі —

Зв’язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає нас мир та успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаєм відзначати вам всі важливі дати.

***

У День Сухопутних військ України бажаю нашим героям витримки, мужності та якнайшвидшої перемоги! Нехай кожна операція буде успішною. Нехай Господь вас оберігає всіх усіх бід і негараздів. Дякую вам за службу і захист!

***

Нехай салюти гримлять і не стихають,

Сухопутні війська своє свято відзначають.

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість й відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів і добра,

Щоб професія престижною була.

***

