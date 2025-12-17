В среду, 17 декабря, отмечается День работника государственной исполнительной службы Украины и Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.

Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Даниила. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 17 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 17 декабря верующие вспоминают святого пророка Даниила. Он жил во времена царствования Дария и Кира Персидского.

В христианстве Даниила почитают как великого пророка, предсказавшего время рождения Христа (пророчество о семидесяти неделях), предание Христа на смерть и грядущее разрушение Иерусалимского храма, ознаменовавшее конец ветхозаветных жертвоприношений.

Какой сегодня, 17 декабря 2025 года, день в Украине

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Праздник был установлен в 2009 году, учитывая значение органов государственной исполнительной службы в обеспечении исполнения решений судов, третейских судов, других органов и должностных лиц.

Кто празднует день ангела 17 декабря 2025 года

Именины сегодня празднуют Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей и Степан.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, мира, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 17 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют пришивать пуговицы, оставлять карманы пустыми и заниматься рукоделием, иначе навлечете на себя проблемы. Согласно лунному календарю, 17 декабря стоит ограничить себя в контактах с людьми, которые вносят в жизнь суетливость, раздражительность и беспокойство.

Сегодня не стоит начинать новые дела. Лучше отложить любые финансовые операции, даже если кажется, что все идет хорошо.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить и заниматься другими домашними делами. Лунный календарь советует провести время с друзьями или в кругу семьи.

Благоприятный день для массажа, сауны, бани. Также можно записаться на стрижку или другие бьюти-процедуры.

Народные приметы на 17 декабря 2025 года

Метель — весной будут хорошо роиться пчелы.

Снега выпало много — до потепления на следующей неделе.

Утром солнечная погода – к сильным морозам.

Красный закат – ждите потепления.

