У середу, 17 грудня, відзначається День працівника державної виконавчої служби України та Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Даниїла. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 17 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 17 грудня віряни згадують святого пророка Даниїла. Він жив за часів царювання Дарія та Кира Перського.

У християнстві Даниїла шанують як великого пророка, який передбачив час народження Христа (пророцтво про сімдесят седмин), віддання Христа на смерть і прийдешню руйнацію Єрусалимського храму, що ознаменувало кінець старозавітних жертвоприношень.

Який сьогодні, 17 грудня 2025 року, день в Україні

17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби. Свято було встановлене у 2009 році, враховуючи значення органів державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів, інших органів та посадових осіб.

Хто святкує день ангела 17 грудня 2025 року

Іменини сьогодні святкують Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій та Степан.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, миру, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 17 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять пришивати ґудзики, залишати кишені порожніми та займатися рукоділлям, інакше накличете на себе проблеми. Згідно з місячним календарем, 17 грудня варто обмежити себе в контактах з людьми, які вносять у життя метушливість, роздратованість і неспокій.

Сьогодні не варто починати нові справи. Краще відкласти будь-які фінансові операції, навіть якщо здається, що все йде добре.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати та займатися іншими домашніми справами. Місячний календар радить провести час з друзями або в колі сім’ї.

Сприятливий день для масажу, сауни, бані. Також можна записатися на стрижку чи інші б’юті-процедури.

Народні прикмети на 17 грудня 2025 року

Хуртовина – навесні будуть добре роїтися бджоли.

Снігу багато випало – до потепління наступного тижня.

Вранці сонячна погода – до сильних морозів.

Червоний захід сонця – чекайте на потепління.

