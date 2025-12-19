День адвокатуры 2025: поздравления для тех, кто не боится сложных дел
День адвокатуры — это профессиональный праздник специалистов, которые стоят на защите прав, свобод и достоинства граждан в судах и внесудебных процессах. Их работа требует не только глубоких знаний законодательства, но и ответственности, выдержки, четкости и внимательности к деталям.
В Украине День адвокатуры отмечают 19 декабря. Праздник был учрежден в 2002 году указом президента, чтобы подчеркнуть важную роль адвокатуры в построении правового государства и защите конституционных прав и свобод граждан.
Сегодня стоит поблагодарить всех адвокатов, обеспечивающих справедливость в правовой сфере. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем адвокатуры в открытках, стихах и прозе.
Поздравления с Днем адвокатуры 2025 в картинках
Поздравления с Днем адвокатуры 2025 в стихах и прозе
***
Поздравляю с Днем адвокатуры! Пусть у вас хватает сил и терпения преодолевать вызовы, а правда и справедливость всегда будут на вашей стороне. Успехов, здоровья и уверенности в каждом шаге.
***
Желаю в День адвокатуры
Побольше выигрышных дел,
Чтоб уважала клиентура,
Задор в глазах твоих горел!
Удача чтоб сопровождала,
Шла за тобою по пятам,
За труд оплата возрастала,
Став спонсором твоим счетам!
***
Поздравляю с Днем адвоката! Пусть все дела решаются в твою пользу, клиенты будут благодарны, а зарплата — достойной. Крепкого здоровья, профессионального роста и осуществления мечтаний!
***
Сегодня День адвокатуры,
С чем я тебя и поздравляю!
Лишь только крупные купюры
В руках держать тебе желаю!
Ведь ты отличный адвокат,
И в этом точно нет сомнения,
Достоин ты больших наград
За все крутые достижения!
***
С Днем адвокатуры! Искренне желаю крепких нервов, мудрости и вдохновения в повседневной деятельности. Пусть каждый день дарит новые возможности, а ваша работа помогает людям достигать справедливости. С профессиональным праздником!
***