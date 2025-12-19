День адвокатури 2025: привітання для тих, хто не боїться складних справ
День адвокатури — це професійне свято фахівців, які стоять на захисті прав, свобод і гідності громадян у судах та позасудових процесах. Їхня робота потребує не лише ґрунтовних знань законодавства, а й відповідальності, витримки, чіткості та уважності до деталей.
В Україні День адвокатури відзначають 19 грудня. Свято запровадили у 2002 році указом президента, аби підкреслити важливу роль адвокатури в побудові правової держави та захисті конституційних прав і свобод громадян.
Сьогодні варто подякувати всім адвокатам, забезпечують справедливість у правовій сфері. Факти ICTV підготували привітання з Днем адвокатури у листівках, віршах і прозі.
Привітання з Днем адвокатури 2025 в картинках
Привітання з Днем адвокатури 2025 у віршах і прозі
***
Вітаю з Днем адвокатури! Нехай вам вистачає сил і терпіння долати виклики, а правда і справедливість завжди будуть на вашому боці. Успіхів, здоров’я та впевненості в кожному кроці.
***
У День українського адвоката
Дотримання законів нехай буде святом.
Правильних рішень, успішних процесів,
Розвитку та розширення інтересів.
Порядних партнерів, енергійності,
Достатку, вражень і практичності,
Любові такої, щоб вела й надихала,
На справи добрі і щастя спонукала!
***
Щиро вітаю з Днем адвоката! Нехай усі справи вирішуються на твою користь, клієнти будуть вдячними, а зарплата – гідною. Міцного здоров’я, професійного зростання та здійснення мрій!
***
Бажаю в День адвокатури
Побільше виграшних справ,
Щоб поважала клієнтура,
Іскра в очах твоїх палала!
Бажаю, щоб удача всюди,
Йшла за тобою по п’ятах,
Щоб були вдячні тобі люди,
Й була усмішка на вустах!
***
З Днем адвокатури! Щиро зичу міцних нервів, мудрості та натхнення у щоденній діяльності. Хай кожен день дарує нові можливості, а ваша праця допомагає людям досягати справедливості. З професійним святом!
***