День адвокатури — це професійне свято фахівців, які стоять на захисті прав, свобод і гідності громадян у судах та позасудових процесах. Їхня робота потребує не лише ґрунтовних знань законодавства, а й відповідальності, витримки, чіткості та уважності до деталей.

В Україні День адвокатури відзначають 19 грудня. Свято запровадили у 2002 році указом президента, аби підкреслити важливу роль адвокатури в побудові правової держави та захисті конституційних прав і свобод громадян.

Сьогодні варто подякувати всім адвокатам, забезпечують справедливість у правовій сфері. Факти ICTV підготували привітання з Днем адвокатури у листівках, віршах і прозі.

Привітання з Днем адвокатури 2025 в картинках

Привітання з Днем адвокатури 2025 у віршах і прозі

***

Вітаю з Днем адвокатури! Нехай вам вистачає сил і терпіння долати виклики, а правда і справедливість завжди будуть на вашому боці. Успіхів, здоров’я та впевненості в кожному кроці.

***

У День українського адвоката

Дотримання законів нехай буде святом.

Правильних рішень, успішних процесів,

Розвитку та розширення інтересів.

Порядних партнерів, енергійності,

Достатку, вражень і практичності,

Любові такої, щоб вела й надихала,

На справи добрі і щастя спонукала!

***

Щиро вітаю з Днем адвоката! Нехай усі справи вирішуються на твою користь, клієнти будуть вдячними, а зарплата – гідною. Міцного здоров’я, професійного зростання та здійснення мрій!

***

Бажаю в День адвокатури

Побільше виграшних справ,

Щоб поважала клієнтура,

Іскра в очах твоїх палала!

Бажаю, щоб удача всюди,

Йшла за тобою по п’ятах,

Щоб були вдячні тобі люди,

Й була усмішка на вустах!

***

З Днем адвокатури! Щиро зичу міцних нервів, мудрості та натхнення у щоденній діяльності. Хай кожен день дарує нові можливості, а ваша праця допомагає людям досягати справедливості. З професійним святом!

***

