Что приготовить на Рождество: рецепты 12 блюд к праздничному столу
Рождество Христово — это большой и важный праздник, который украинцы традиционно отмечают 25 декабря в семейном кругу. Однако празднование начинается со Святвечера (24 декабря), когда вся семья собирается за общим столом после появления первой звезды.
В Святвечер принято готовить 12 постных блюд, которые символизируют апостолов Иисуса Христа. Главным из них является кутья, а также на столе должны быть узвар, вареники, голубцы, пампушки, запеченная рыба, грибы и т.д.
А уже на Рождество верующие могут наслаждаться мясными блюдами, ведь заканчивается 40-дневный пост. Что приготовить на праздничный стол — Факты ICTV собрали рецепты разных блюд далее в материале.
Что приготовить на Рождество — рецепты 12 блюд
- Кутя
Это главное рождественское блюдо, символизирующее достаток, единство семьи и память о предках. Для его приготовления отварите пшеницу до готовности. Добавьте растертый мак, мед, измельченные орехи и изюм. При необходимости добавьте немного теплой воды или узвара для нужной консистенции.
- Узвар
Сушеные фрукты (яблоки, груши, сливы) промойте и замочите в холодной воде. Затем доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15-20 минут. После остывания добавьте мед.
- Вареники с картофелем и грибами
Замесите тесто из муки, воды и соли. Для начинки отварите картофель, раздавите в пюре, добавьте жареные грибы и лук. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку, слепите вареники. Варите в подсоленной воде до готовности.
- Мясной рулет с грибами и сыром
Грибы (шампиньоны) мелко нарежьте, обжарьте на масле до готовности, добавьте измельченную зелень и тертый на крупной терке сыр.
Свиное филе разрежьте “книжкой”, отбейте, посолите и поперчите. Выложите начинку на мясо, сверните рулетом и закрепите ниткой. Рулет смажьте маслом или салом. Запекайте в духовке при 190 градусах в течение 40-50 минут.
- Запеченная рыба с овощами
Рыбу (карп или хек) очистите, промойте, посолите, поперчите. Выложите на фольгу вместе с нарезанными овощами и дольками лимона. Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.
- Пампушки с чесноком
Замесите тесто из муки, дрожжей, воды и масла. Дайте подняться 1 час. Сформируйте шарики, выпекайте при 200 градусах 20 минут. Смешайте измельченный чеснок с маслом, смажьте пончики перед подачей на стол.
- Капрезе
На тарелку выложите листья латука, ломтики моцареллы, помидоры и базилик. Полейте оливковым маслом, посыпьте сухим орегано, солью и перцем. Сбрызните бальзамическим соусом. Перед подачей не перемешивайте.
- Запеченный картофель
Картофель помойте, по желанию порежьте. Посолите, поперчите, смажьте маслом. Выложите на противень и запекайте в духовке около 50-60 минут до румяной корочки.
- Индейка, запеченная с апельсинами
Натрите индейку солью, перцем и медом. Полейте соком апельсина и оставьте мариноваться (желательно на ночь). Нарежьте апельсины кусочками и выложите внутрь индейки. Запекайте при 180 градусах 2,5-3 часа, периодически поливая соком.
- Салат с запеченными овощами
Запеките в духовке морковь, свеклу и картофель, добавьте маринованные огурцы и заправьте маслом с чесноком, солью и перцем. По желанию добавьте в блюдо мелко нарезанные вяленые томаты.
- Тушеная капуста
Нарежьте капусту, морковь и лук. Обжарьте овощи, добавьте чернослив и томатную пасту. Тушите на среднем огне 30 минут, добавляя воду по мере необходимости.
- Яблоки, запеченные с медом и орехами
Яблоки помойте, удалите сердцевину, не разрезая их полностью. Наполните середину смесью меда, измельченных орехов и корицы. Выложите яблоки в форму для запекания, добавьте немного воды на дно формы. Запекайте при 180 °C в течение 25-30 минут до мягкости.