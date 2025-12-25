Рождество Христово — это большой и важный праздник, который украинцы традиционно отмечают 25 декабря в семейном кругу. Однако празднование начинается со Святвечера (24 декабря), когда вся семья собирается за общим столом после появления первой звезды.

В Святвечер принято готовить 12 постных блюд, которые символизируют апостолов Иисуса Христа. Главным из них является кутья, а также на столе должны быть узвар, вареники, голубцы, пампушки, запеченная рыба, грибы и т.д.

А уже на Рождество верующие могут наслаждаться мясными блюдами, ведь заканчивается 40-дневный пост. Что приготовить на праздничный стол — Факты ICTV собрали рецепты разных блюд далее в материале.

Сейчас смотрят

Что приготовить на Рождество — рецепты 12 блюд

Кутя

Это главное рождественское блюдо, символизирующее достаток, единство семьи и память о предках. Для его приготовления отварите пшеницу до готовности. Добавьте растертый мак, мед, измельченные орехи и изюм. При необходимости добавьте немного теплой воды или узвара для нужной консистенции.

Узвар

Сушеные фрукты (яблоки, груши, сливы) промойте и замочите в холодной воде. Затем доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15-20 минут. После остывания добавьте мед.

Вареники с картофелем и грибами

Замесите тесто из муки, воды и соли. Для начинки отварите картофель, раздавите в пюре, добавьте жареные грибы и лук. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку, слепите вареники. Варите в подсоленной воде до готовности.

Мясной рулет с грибами и сыром

Грибы (шампиньоны) мелко нарежьте, обжарьте на масле до готовности, добавьте измельченную зелень и тертый на крупной терке сыр.

Свиное филе разрежьте “книжкой”, отбейте, посолите и поперчите. Выложите начинку на мясо, сверните рулетом и закрепите ниткой. Рулет смажьте маслом или салом. Запекайте в духовке при 190 градусах в течение 40-50 минут.

Запеченная рыба с овощами

Рыбу (карп или хек) очистите, промойте, посолите, поперчите. Выложите на фольгу вместе с нарезанными овощами и дольками лимона. Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.

Пампушки с чесноком

Замесите тесто из муки, дрожжей, воды и масла. Дайте подняться 1 час. Сформируйте шарики, выпекайте при 200 градусах 20 минут. Смешайте измельченный чеснок с маслом, смажьте пончики перед подачей на стол.

Капрезе

На тарелку выложите листья латука, ломтики моцареллы, помидоры и базилик. Полейте оливковым маслом, посыпьте сухим орегано, солью и перцем. Сбрызните бальзамическим соусом. Перед подачей не перемешивайте.

Запеченный картофель

Картофель помойте, по желанию порежьте. Посолите, поперчите, смажьте маслом. Выложите на противень и запекайте в духовке около 50-60 минут до румяной корочки.

Индейка, запеченная с апельсинами

Натрите индейку солью, перцем и медом. Полейте соком апельсина и оставьте мариноваться (желательно на ночь). Нарежьте апельсины кусочками и выложите внутрь индейки. Запекайте при 180 градусах 2,5-3 часа, периодически поливая соком.

Салат с запеченными овощами

Запеките в духовке морковь, свеклу и картофель, добавьте маринованные огурцы и заправьте маслом с чесноком, солью и перцем. По желанию добавьте в блюдо мелко нарезанные вяленые томаты.

Тушеная капуста

Нарежьте капусту, морковь и лук. Обжарьте овощи, добавьте чернослив и томатную пасту. Тушите на среднем огне 30 минут, добавляя воду по мере необходимости.

Яблоки, запеченные с медом и орехами

Яблоки помойте, удалите сердцевину, не разрезая их полностью. Наполните середину смесью меда, измельченных орехов и корицы. Выложите яблоки в форму для запекания, добавьте немного воды на дно формы. Запекайте при 180 °C в течение 25-30 минут до мягкости.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.