Різдво Христове – це велике і важливе свято, яке українці традиційно відзначають 25 грудня у родинному колі. Водночас святкування розпочинається зі Святвечора (24 грудня), коли вся сім’я збирається за спільним столом після появи першої зірки.

На Святвечір заведено готувати 12 пісних страв, які символізують апостолів Ісуса Христа. Головною з них є кутя, а також на столі мають бути узвар, вареники, голубці, пампушки, запечена риба, гриби тощо.

А вже на Різдво віряни можуть смакувати м’ясні страви, адже закінчується 40-денний піст. Що приготувати на святковий стіл – Факти ICTV зібрали рецепти різних страв далі у матеріалі.

Що приготувати на Різдво – рецепти 12 страв

Кутя

Це головна різдвяна страва, яка символізує достаток, єдність родини та пам’ять про предків. Для її приготування відваріть пшеницю до готовності. Додайте розтертий мак, мед, подрібнені горіхи та родзинки. За потреби додайте трохи теплої води або узвару для потрібної консистенції.

Узвар

Сушені фрукти (яблука, груші, сливи) промийте та замочіть у холодній воді. Потім доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин. Після охолодження додайте мед.

Вареники з картоплею і грибами

Замісіть тісто з борошна, води та солі. Для начинки відваріть картоплю, розімніть у пюре, додайте смажені гриби та цибулю. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку, зліпіть вареники. Варіть у підсоленій воді до готовності.

М’ясний рулет із грибами та сиром

Гриби (печериці) дрібно наріжте, обсмажте на олії до готовності, додайте подрібнену зелень і тертий на грубій тертці сир.

Свиняче філе розріжте “книжкою”, відбийте, посоліть і поперчіть. Викладіть начинку на м’ясо, згорніть рулетом і закріпіть ниткою. Рулет змастіть олією чи смальцем. Запікайте у духовці за 190 градусів протягом 40-50 хвилин.

Запечена риба з овочами

Рибу (короп або хек) почистіть, промийте, посоліть, поперчіть. Викладіть на фольгу разом із нарізаними овочами та частинками лимона. Запікайте у духовці за 180 градусів протягом 30-40 хвилин.

Пампушки з часником

Замісіть тісто з борошна, дріжджів, води та олії. Дайте піднятися 1 годину. Сформуйте кульки, випікайте за 200 градусів 20 хвилин. Змішайте подрібнений часник з олією, змастіть пампушки перед подачею на стіл.

Капрезе

На тарілку викладіть листя латуку, скибочки моцарели, помідори та базилік. Полийте оливковою олією, посипте сухим орегано, сіллю і перцем. Скропіть бальзамічним соусом. Перед подачею не перемішуйте.

Запечена картопля

Картоплю помийте, за бажанням поріжте. Посоліть, поперчіть, змастіть олією. Викладіть на деко та запікайте в духовці близько 50-60 хвилин до рум’яної скоринки.

Індичка, запечена з апельсинами

Натріть індичку сіллю, перцем і медом. Полийте соком апельсина і залиште маринуватися (бажано на ніч). Наріжте апельсини шматочками та викладіть всередину індички. Запікайте за 180 градусів 2,5-3 години, періодично поливаючи соком.

Салат із запеченими овочами

Запечіть у духовці моркву, буряк і картоплю, додайте мариновані огірки та заправте олією з часником, сіллю та перцем. За бажанням додайте у страву дрібно нарізані в’ялені томати.

Тушкована капуста

Наріжте капусту, моркву і цибулю. Обсмажте овочі, додайте чорнослив і томатну пасту. Тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, додаючи воду за необхідності.

Яблука, запечені з медом та горіхами

Яблука помийте, видаліть серцевину, не розрізаючи їх повністю. Наповніть середину сумішшю меду, подрібнених горіхів і кориці. Викладіть яблука у форму для запікання, додайте трохи води на дно форми. Запікайте за 180°C протягом 25-30 хвилин до м’якості.

