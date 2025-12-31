Когда 31 декабря вечер опускается на город, а минуты до полуночи летят необычайно быстро, главное — не только загадать желание, но и правильно поднять бокал. Тосты на Новый год 2026 для застолья помогут задать настроение всей компании и оставят теплые воспоминания о праздничной ночи.

Предлагаем несколько лучших тостов на Новый год, которые поднимут настроение и создадут праздничную атмосферу.

Смешные тосты на Новый год

Друзья! Поднимем бокалы за то, чтобы в новом году холодильник всегда был полон, а калории исчезали так же легко, как новогодние салаты со стола.

***

Предлагаю в 2026 году все наши проблемы отправлять в отпуск на целый год, а лишние хлопоты оставлять в старом. Пусть даже маленькие радости будут огромными!

***

Если сегодня кто-то случайно опрокинет бокал или “уронит” праздничную закуску — не беда: пусть это будет знаком, что смех и радость всегда рядом, а мелкие неприятности остаются только в прошлом.

Мудрые тосты на Новый год

Предлагаю поднять бокалы за то, чтобы в 2026 году мы умели ценить не только большие победы, но и мелкие моменты — улыбки близких, теплый вечер за книгой, тихие встречи, которые остаются в сердце.

***

Желаю, чтобы в новом году каждый из нас находил свое счастье, настоящее и личное. Ведь именно то, что близко сердцу, всегда делает нас сильнее.

***

Пусть новый год принесет в ваши дома тепло, свет и покой. Чтобы в сердцах жила надежда, даже в самые тяжелые дни, а радости становились частью ежедневной рутины.

Короткие тосты для друзей

Друзья — это те люди, с которыми можно быть полностью собой: без масок, без лишних правил, просто отдыхать душой. Между настоящими друзьями существует особая связь, которая не требует слов, ведь достаточно одного взгляда, чтобы понять друг друга.

***

Друзья, в новом году желаю нам простого и главного, а именно людей рядом, с которыми легко смеяться, приятно молчать и безопасно быть собой. Пусть все трудности остаются позади, а счастье идет с нами в 2026-й.

***

Говорят, в одну реку не войдешь дважды, так же невозможно пережить одну и ту же праздничную ночь дважды. Поэтому давайте сделаем эту новогоднюю ночь незабываемой, чтобы весь год вспоминать с улыбкой!

***

Пусть 2026 год принесет достаток, здоровье, любовь и моменты, которые делают жизнь яркой. А смех и хорошее настроение будут нашими постоянными спутниками.

Патриотические тосты на Новый год 2026

Не стоит забывать, что сейчас наша страна продолжает защищаться от врага. Сейчас тяжелее всего нашим дорогоценным защитникам, которые стоят на передовой и дают нам шанс встречать праздники в безопасности. Силы им и защиты!

***

Пусть Новый год принесет нашим героям силу и выдержку, а каждый день приближает победу. Спасибо, что они оберегают наше небо и землю, и пусть они как можно скорее вернутся домой к родным. Здоровья, счастья и мира всем нам — и, конечно, победного года нашей Украине!

***

Помним, наша поддержка важна не меньше героических действий на фронте. Помогать защитникам, поддерживать армию, беречь свои дома и друг друга — это тоже часть великой победы. Пусть 2026-й принесет нашей стране мир, спокойствие и настоящую свободу.

***

Пусть в новогоднюю ночь каждый из нас помнит о наших воинах, о тех, кто несет свет и безопасность, о тех, кто защищает родную землю. Пусть вера, сила и любовь к Украине ведут нас к победе, а праздники вдохновляют на новые добрые дела!