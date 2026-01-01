После Рождества у украинцев начинается особенная пора — время зимних обычаев, шумных обходов и добрых пожеланий на весь год. Именно на эти дни приходится праздник Василия, который в народе всегда ассоциировался не со строгими обрядами, а с радостью, щедрованием, засеванием и громким весельем.

Когда День Василия и как поздравить близких, читайте в нашем материале.

День Василия: дата в 2026 году

В течение длительного времени в Украине День святого Василия ассоциировался с 14 января — датой, которую большинство знало как Старый Новый год. Именно в этот день было принято засевать дома, желая хозяевам благополучия, а также поздравлять всех Василиев с именинами.

Однако после календарной реформы все непереходящие церковные даты сместились на 13 дней раньше. Поэтому в 2026 году День святого Василия в Украине будут праздновать 1 января.

Что это за праздник — День святого Василия

В народе его часто называют просто Василия или Василиев день. День памяти святого Василия Великого — праздник, посвященный одному из ключевых деятелей раннего христианства, которого особенно почитают в Украине. Праздник сформировался на пересечении церковных норм и древних обычаев, поэтому имеет как религиозное, так и обрядовое значение.

Василий Великий жил в IV веке и был архиепископом Кесарии Каппадокийской. Он принадлежит к Трем святителям и считается одним из Отцов Церкви. Его имя связывают с развитием богословия, церковного устройства и формированием монашеских правил. Именно за масштаб его духовного наследия церковь присвоила ему титул Великий.

Как поздравляют с Днем Василия в 2026 году

Утром в дома приходят засеватели, желая мира, достатка и счастливого года. По обычаю, засевать должны именно мужчины или мальчики. Также в этот день принято щедровать — в этом обряде могут участвовать и парни, и девушки.

С Днем Василия: поздравления в прозе

Поздравляем с Днем Василия и искренне желаем, чтобы этот зимний день принес в дом тепло, уют и хорошие новости. Пусть сеятели посеют счастье, достаток и спокойствие на весь год. Желаем, чтобы каждый день был светлым, а все замыслы легко воплощались в жизнь.

***

Примите искренние поздравления с Днем Василия — праздником народной радости и щедрых пожеланий. Пусть вместе с зерном в дом придут благополучие, здоровье и семейная гармония. Пусть новый год будет щедрым на приятные события и добрых людей.

***

От всего сердца поздравляем вас с Днем Василия, который издавна считался началом счастливого и благополучного года. Пусть в доме царят мир, смех и достаток, а все невзгоды останутся позади. Желаем уверенности в завтрашнем дне и тепла от родных сердец.

***

Искренне поздравляем вас с праздником Василия и желаем, чтобы этот день наполнил год светом и добром. Пусть народные традиции принесут в ваш дом радость, надежду и веру в лучшее. Пусть здоровье будет крепким, а удача сопутствует во всех делах.

***

С Днем Василия и праздником щедрости, веселья и добрых предзнаменований. Пусть каждое посеянное зернышко обернется для вас счастьем, достатком и душевным спокойствием. Желаем, чтобы весь год был наполнен теплыми встречами и приятными событиями.

Поздравления с Днем Василия в стихах

С Днем Василия вас поздравляем,

Тепла и уюта сердечно желаем.

Пусть счастье стучится в ваш дом без преград,

А каждый ваш день будет светел и рад. *** Пусть День Василия радость несет,

И год новый удачно для вас пусть пойдет.

Здоровья, достатка, душевного мира,

Чтоб жизнь была светлой, счастливой, красивой. *** С праздником вас — с Днем Василия!

Пусть в доме царит изобилие.

Пусть смех и добро не уходят вовек,

И радует близкий, родной человек. *** В День Василия вам пожелаем

Мира, тепла и счастливых дорог.

Пусть все, что задумано, в жизнь воплощается,

А рядом всегда будет добрый итог. *** С Днем Василия вас поздравляем,

Пусть счастье приходит без лишних причин.

Пусть год будет щедрым, спокойным и добрым,

И полным приятных, хороших известий. Поздравления с Днем Василия в картинках