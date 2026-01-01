Найкращі ідеї привітань з Днем Василя у віршах та прозі
Після Різдва в українців починається особлива пора – час зимових звичаїв, гомінких обходів і добрих побажань на цілий рік. Саме на ці дні припадає свято Василя, яке в народі завжди асоціювалося не зі строгими обрядами, а з радістю, щедруванням, засіванням і гучними веселощами.
Коли День Василя та як привітати близьких, читайте в нашому матеріалі.
День Василя: дата у 2026 році
Упродовж тривалого часу в Україні День святого Василя асоціювався з 14 січня – датою, яку більшість знала як Старий Новий рік. Саме цього дня було заведено засівати оселі, бажаючи господарям добробуту, а також вітати всіх Василів з іменинами.
Однак після календарної реформи всі неперехідні церковні дати змістилися на 13 днів раніше. Тож у 2026 році День святого Василя в Україні святкуватимуть 1 січня.
Що це за свято – День святого Василя
У народі його часто називають просто Василя або Василів день. День пам’яті святого Василія Великого – свято, присвячене одному з ключових діячів раннього християнства, якого особливо шанують в Україні. Свято сформувалося на перетині церковних норм і давніх звичаїв, тож має як релігійне, так і обрядове значення.
Василій Великий жив у IV столітті та був архієпископом Кесарії Каппадокійської. Він належить до Трьох святителів і вважається одним із Отців Церкви. Його ім’я пов’язують із розвитком богослов’я, церковного устрою та формуванням чернечих правил. Саме за масштаб його духовної спадщини церква надала йому титул Великий.
Як вітають з Днем Василя у 2026 році
Зранку в домівки приходять засівальники, бажаючи миру, достатку та щасливого року. За звичаєм, засівати мають саме чоловіки або хлопчики. Також цього дня прийнято щедрувати – у цьому обряді можуть брати участь і хлопці, і дівчата.
З Днем Василя: привітання у прозі
Вітаємо із Днем Василя та щиро бажаємо, щоб цей зимовий день приніс у дім тепло, затишок і добрі новини. Нехай засівальники насіють щастя, достаток і спокій на цілий рік. Бажаємо, щоб кожен день був світлим, а всі задуми легко втілювалися в життя.
***
Прийміть щирі вітання з Днем Василя – святом народної радості та щедрих побажань. Нехай разом із зерном у дім прийдуть благополуччя, здоров’я та сімейна злагода. Хай новий рік буде щедрим на приємні події й добрих людей.
***
Від усього серця вітаємо вас із Днем Василя, який здавна вважався початком щасливого та заможного року. Нехай в оселі панують мир, сміх і достаток, а всі негаразди залишаться позаду. Бажаємо впевненості в завтрашньому дні та тепла від рідних сердець.
***
Щиро вітаємо вас зі святом Василя та бажаємо, щоб цей день наповнив рік світлом і добром. Нехай народні традиції принесуть у ваш дім радість, надію та віру в краще. Хай здоров’я буде міцним, а удача супроводжує у всіх справах.
***
З Днем Василя та святом щедрості, веселощів і добрих прикмет. Нехай кожне засіяне зернятко обернеться для вас щастям, достатком і душевним спокоєм. Бажаємо, щоб увесь рік був наповнений теплими зустрічами та приємними подіями.
Привітання з Днем Василя у віршах
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
У день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Василю помагає,
Ангел-покровитель!
***
З днем Василя я привітаю
Від душі і щиро всіх!
Миру і добра бажаю,
Щоб були щасливі всі!
В Новий рік я зичу
Затишку й тепла усім,
Щоб повагою й любов’ю
Сповнений був завжди дім!
***
З днем Василя вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійсняється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!
***