Після Різдва в українців починається особлива пора – час зимових звичаїв, гомінких обходів і добрих побажань на цілий рік. Саме на ці дні припадає свято Василя, яке в народі завжди асоціювалося не зі строгими обрядами, а з радістю, щедруванням, засіванням і гучними веселощами.

Коли День Василя та як привітати близьких, читайте в нашому матеріалі.

День Василя: дата у 2026 році

Упродовж тривалого часу в Україні День святого Василя асоціювався з 14 січня – датою, яку більшість знала як Старий Новий рік. Саме цього дня було заведено засівати оселі, бажаючи господарям добробуту, а також вітати всіх Василів з іменинами.

Однак після календарної реформи всі неперехідні церковні дати змістилися на 13 днів раніше. Тож у 2026 році День святого Василя в Україні святкуватимуть 1 січня.

Що це за свято – День святого Василя

У народі його часто називають просто Василя або Василів день. День пам’яті святого Василія Великого – свято, присвячене одному з ключових діячів раннього християнства, якого особливо шанують в Україні. Свято сформувалося на перетині церковних норм і давніх звичаїв, тож має як релігійне, так і обрядове значення.

Василій Великий жив у IV столітті та був архієпископом Кесарії Каппадокійської. Він належить до Трьох святителів і вважається одним із Отців Церкви. Його ім’я пов’язують із розвитком богослов’я, церковного устрою та формуванням чернечих правил. Саме за масштаб його духовної спадщини церква надала йому титул Великий.

Як вітають з Днем Василя у 2026 році

Зранку в домівки приходять засівальники, бажаючи миру, достатку та щасливого року. За звичаєм, засівати мають саме чоловіки або хлопчики. Також цього дня прийнято щедрувати – у цьому обряді можуть брати участь і хлопці, і дівчата.

З Днем Василя: привітання у прозі

Вітаємо із Днем Василя та щиро бажаємо, щоб цей зимовий день приніс у дім тепло, затишок і добрі новини. Нехай засівальники насіють щастя, достаток і спокій на цілий рік. Бажаємо, щоб кожен день був світлим, а всі задуми легко втілювалися в життя.



Прийміть щирі вітання з Днем Василя – святом народної радості та щедрих побажань. Нехай разом із зерном у дім прийдуть благополуччя, здоров’я та сімейна злагода. Хай новий рік буде щедрим на приємні події й добрих людей.



Від усього серця вітаємо вас із Днем Василя, який здавна вважався початком щасливого та заможного року. Нехай в оселі панують мир, сміх і достаток, а всі негаразди залишаться позаду. Бажаємо впевненості в завтрашньому дні та тепла від рідних сердець.



Щиро вітаємо вас зі святом Василя та бажаємо, щоб цей день наповнив рік світлом і добром. Нехай народні традиції принесуть у ваш дім радість, надію та віру в краще. Хай здоров’я буде міцним, а удача супроводжує у всіх справах.



З Днем Василя та святом щедрості, веселощів і добрих прикмет. Нехай кожне засіяне зернятко обернеться для вас щастям, достатком і душевним спокоєм. Бажаємо, щоб увесь рік був наповнений теплими зустрічами та приємними подіями.

Привітання з Днем Василя у віршах

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

У день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Василю помагає,

Ангел-покровитель!

З днем Василя я привітаю

Від душі і щиро всіх!

Миру і добра бажаю,

Щоб були щасливі всі!

В Новий рік я зичу

Затишку й тепла усім,

Щоб повагою й любов’ю

Сповнений був завжди дім!

З днем Василя вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійсняється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі в своїй долі!

Засіваємо вам житом,

Щоб вродило вам нівроку

Засіваємо вам житом,

Щоб вродило вам нівроку

В Новім році гарно жити! Нехай сіють на добро,

На достатки щедрі в хаті,

Аби щастя тут було,

Щоб жили ви всі багаті!

Привітання з Днем Василя у картинках