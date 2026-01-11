Сегодня, 11 января, в мире отмечают Международный день Спасибо – неофициальный, но очень символичный праздник, который напоминает о силе простых слов благодарности в повседневной жизни.

На эту же дату приходится День тайного друга, посвященный людям, которым доверяют самое сокровенное.

Православные верующие чтят память святого Феодосия. Дата известна под народным названием Федосиев день.

узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 11 января 2026 года

Православная церковь 11 января чтит память святого Феодосия Антиохийского. Несмотря на богатое происхождение, он выбрал жизнь в уединении, скромности и молитве. Феодосий поселился в пустыне, где занимался земледелием и на протяжении многих лет обращался к Богу с молитвами.

Со временем к отшельнику стали приходить верующие, которые стремились услышать его проповеди и духовные наставления. Когда последователей стало слишком много и принимать их уже негде было, святой основал на месте своей хижины монастырь. По преданию, именно там происходили настоящие чудеса.

Одна из самых известных легенд рассказывает, что Феодосий открыл источник в сухой скале, ударив по ней своим жезлом. Также известно, что святого заключали в тюрьму за критику церковных порядков, однако впоследствии его освободили. Остаток жизни Феодосий провел в уединении и молитве, дожив, по преданию, до 105 лет.

Кто празднует день ангела 11 января 2026 года

Именины в этот день отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан и Федор.

По церковной традиции, в день ангела верующие молятся своему небесному покровителю, благодарят за защиту и просят духовной поддержки.

Что нельзя делать 11 января 2026 года

Начинать новые дела.

Отправляться в путешествия, особенно дальние.

Физически и эмоционально перегружать организм.

Принимать важные решения.

Спорить и выяснять отношения.

Что можно делать сегодня

11 января – день мудрости, знаний и внутреннего развития. Это благоприятное время для самообразования, обучения, чтения и осмысления уже полученного опыта. Хорошо делиться знаниями, передавать свой опыт другим, помогать ученикам и детям.

Для бизнеса это удачный день, особенно для внутренней работы в компании, налаживания процессов, командного взаимодействия и спонсорских инициатив.

Луна в Весах способствует гармонии, дипломатии и примирению. Это хорошее время, чтобы восстановить отношения, найти компромиссы, провести переговоры или встречи, требующие такта и деликатности.

В питании не стоит быть слишком строгими: разрешается хорошо поесть, а употребление сладкого в этот день считается уместным. Также день благоприятен для гаданий.

Народные приметы на 11 января 2026 года

Какой день на Феодосии – такая будет весна.

Ясный и морозный день – к продолжительным холодам.

Туман в этот день – весной возможны наводнения.

Морозные узоры на окнах – к снегопаду.

Мало облаков на небе – ждите усиления морозов.