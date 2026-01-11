Сьогодні, 11 січня, у світі відзначають Міжнародний день Дякую – неофіційне, але дуже символічне свято, яке нагадує про силу простих слів вдячності у щоденному житті.

На цю ж дату припадає День таємного приятеля, що присвячений людям, яким довіряють найпотаємніше.

Православні віряни вшановують пам’ять святого Феодосія. Дата відома під народною назвою Федосіїв день.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 11 січня 2026 року

Православна церква 11 січня вшановує пам’ять святого Феодосія Антіохійського. Попри заможне походження, він обрав життя у відлюдництві, скромності та молитві. Феодосій оселився в пустелі, де займався землеробством і протягом багатьох років звертався до Бога з молитвами.

З часом до пустельника почали приходити віряни, які прагнули почути його проповіді та духовні настанови. Коли послідовників стало надто багато і приймати їх уже не було де, святий заснував на місці своєї хатини монастир. За переказами, саме там відбувалися справжні дива.

Одна з найвідоміших легенд розповідає, що Феодосій відкрив джерело в сухій скелі, вдаривши по ній своїм жезлом. Також відомо, що святого ув’язнювали за критику церковних порядків, однак згодом його звільнили. Решту життя Феодосій провів в усамітненні та молитві, доживши, за переказами, до 105 років.

Хто святкує день ангела 11 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан та Федір.

За церковною традицією, у день ангела віряни моляться до свого небесного покровителя, дякують за захист і просять духовної підтримки.

Що не можна робити 11 січня 2026 року

Починати нові справи.

Вирушати в подорожі, особливо далекі.

Фізично та емоційно перевантажувати організм.

Ухвалювати важливі рішення.

Сперечатися та з’ясовувати стосунки.

Що можна робити сьогодні

11 січня – день мудрості, знань і внутрішнього розвитку. Це сприятливий час для самоосвіти, навчання, читання та осмислення вже отриманого досвіду. Добре ділитися знаннями, передавати свій досвід іншим, допомагати учням і дітям.

Для бізнесу це вдалий день, особливо для внутрішньої роботи в компанії, налагодження процесів, командної взаємодії та спонсорських ініціатив.

Місяць у Терезах сприяє гармонії, дипломатії та примиренню. Це хороший час, щоб відновити стосунки, знайти компроміси, провести переговори або зустрічі, які потребують такту й делікатності.

У харчуванні не варто бути надто суворими: дозволяється добре поїсти, а вживання солодкого цього дня вважається доречним. Також день сприятливий для ворожінь.

Народні прикмети на 11 січня 2026 року

Який день на Феодосія – така буде весна.

Ясний і морозний день – до тривалих холодів.

Туман цього дня – навесні можливі повені.

Морозні візерунки на вікнах – до снігопаду.

Мало хмар на небі – чекайте посилення морозів.