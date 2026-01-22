День Соборности Украины – государственный праздник, который ежегодно напоминает о единстве украинских земель и общем стремлении к независимому государству.

В 2026 году День Соборности Украины отмечают 22 января. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Дата праздника является постоянной и не меняется из года в год. В то же время День Соборности Украины 2026 не является выходным днем.

Напомним, что во время действия военного положения все праздничные даты, которые ранее предусматривали дополнительные выходные, временно утратили этот статус.

День Соборности Украины – история праздника

История праздника День Соборности Украины связана с ключевыми событиями украинского государственного строительства начала XX века.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве был торжественно провозглашен Акт Воссоединения – документ, который закрепил объединение украинских земель, находившихся на тот момент под властью разных империй.

Это событие стало продолжением процессов, начатых годом ранее. 22 января 1918 года Украинская Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила независимость Украинской Народной Республики.

Таким образом, День Соборности Украины объединил сразу два определяющих события – провозглашение независимости и стремление к территориальной целостности.

Хотя фактическое объединение государства тогда оказалось недолгим из-за военных обстоятельств, сама идея соборности стала фундаментальной для дальнейшей борьбы украинцев за собственное государство.

Память об Акте воссоединения сохранялась и в межвоенный период, и в годы советской власти. На общегосударственном уровне День Соборности Украины восстановили уже в независимой Украине.

В 1999 году указом президента Леонида Кучмы 22 января было установлено государственным праздником — в знак чествования Акта Воссоединения и как символ государственной преемственности.

День Соборности Украины — значение праздника

Значение праздника День Соборности Украины заключается прежде всего в символике национального единства. Это напоминание о том, что Украина является целостным государством, а ее сила — в сплоченности общества, независимо от региона, языка или происхождения.

В современных условиях День Соборности Украины приобрел особый смысл. Он подчеркивает неизменность курса на сохранение территориальной целостности и суверенитета государства.

Идея соборности сегодня означает единство фронта и тыла, совместную ответственность за будущее страны и готовность защищать собственную независимость.

Поэтому День Соборности Украины 2026 – это не только воспоминание об исторических событиях, но и актуальное напоминание о ценности единства, без которого невозможно существование независимой Украины.

