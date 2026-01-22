День Соборності України – державне свято, яке щороку нагадує про єдність українських земель і спільне прагнення до незалежної держави.

У 2026 році День Соборності України відзначають 22 січня. Саме цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

Дата свята є сталою і не змінюється з року в рік. Водночас День Соборності України 2026 не є вихідним днем.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану всі святкові дати, які раніше передбачали додаткові вихідні, тимчасово втратили цей статус.

День Соборності України – історія свята

Історія свята День Соборності України пов’язана з ключовими подіями українського державотворення початку XX століття.

22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було урочисто проголошено Акт Злуки – документ, який засвідчив об’єднання українських земель, що на той момент перебували під владою різних імперій.

Ця подія стала продовженням процесів, започаткованих роком раніше. 22 січня 1918-го Українська Центральна Рада ухвалила IV Універсал, яким проголосила незалежність Української Народної Республіки.

Таким чином, День Соборності України дата об’єднала одразу дві визначальні події – проголошення незалежності та прагнення до територіальної цілісності.

Хоча фактичне об’єднання держави тоді виявилося нетривалим через воєнні обставини, сама ідея соборності стала фундаментальною для подальшої боротьби українців за власну державу.

Пам’ять про Акт Злуки зберігалася і в міжвоєнний період, і в роки радянської влади. На загальнодержавному рівні День Соборності України відновили вже в незалежній Україні.

У 1999 році указом президента Леоніда Кучми 22 січня було встановлено державним святом — на знак вшанування Акта Злуки та як символ державної тяглості.

День Соборності України – значення свята

Значення свята День Соборності України полягає передусім у символіці національної єдності. Це нагадування про те, що Україна є цілісною державою, а її сила – у згуртованості суспільства, незалежно від регіону, мови чи походження.

У сучасних умовах День Соборності України набув особливого сенсу. Він підкреслює незмінність курсу на збереження територіальної цілісності та суверенітету держави.

Ідея соборності сьогодні означає єдність фронту і тилу, спільну відповідальність за майбутнє країни та готовність захищати власну незалежність.

Тож День Соборності України 2026 – це не лише згадка про історичні події, а й актуальне нагадування про цінність єдності, без якої неможливе існування незалежної України.

