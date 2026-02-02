День сурка — один из самых необычных неофициальных праздников, который ежегодно привлекает внимание миллионов людей. В этот день по поведению пушистого грызуна пытаются предсказать, какой будет погода в ближайшие недели.

И хотя прогноз такого “синоптика” не всегда точен, отмечать День сурка любят как в Украине, так и в мире.

Когда День сурка 2026 — дата

Традиционно День сурка в Украине и мире отмечают 2 февраля. Дата является неизменной, в 2026 году праздник выпадает на понедельник.

Традиция предсказания весны по поведению сурка происходит из Северной Америки, однако в Украине этот праздник имеет свои особенности и локальный колорит. Целью мероприятия в первую очередь является привлечение внимания к защите грызунов.

Самым известным “метеорологом” является харьковский сурок Тимко, который обитает на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина.

День сурка в Украине — традиции

2 февраля принято наблюдать за поведением сурка, чтобы определить, какой будет весна и когда она наступит.

Согласно приметам, если в этот день солнечно, сурок пугается собственной тени и прячется — зима продлится еще шесть недель. Если день пасмурный, зверь не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, холода скоро закончатся и весна будет ранней.

В 2026 году харьковский сурок Тимко уже во второй раз будет делать прогноз на весну в дистанционном формате — из своего зимовника в Нестеровке Купянского района, а не на биостанции в селе Гайдары, как раньше.

— Семья сурков сейчас находится в Харьковской области, и из-за ситуации с безопасностью и непогоды специалисты не рекомендуют ее беспокоить, тем более перемещать Тимку в другие места, — пояснила пресс-секретарь Каразинского университета Лилия Змий в комментарии для Суспільне Харків.

На мероприятии не будет журналистов и гостей. Специалисты Каразинского университета передадут предсказания грызуна, а также расскажут, как полномасштабная война повлияла на популяцию сурков.

