День бабака – одне з найбільш незвичних неофіційних свят, яке щороку привертає увагу мільйонів людей. Цього дня за поведінкою пухнастого гризуна намагаються передбачити, якою буде погода найближчими тижнями.

І хоч прогноз такого “синоптика” не завжди точний, відзначати День бабака полюбляють як в Україні, так і в світі.

Коли День бабака 2026 – дата

Традиційно День бабака в Україні та світі відзначають 2 лютого. Дата є незмінною, у 2026 році свято припадає на понеділок.

Традиція віщування весни за поведінкою бабака походить із Північної Америки, однак в Україні це свято має свої особливості та локальний колорит. Метою події насамперед є привернення уваги до захисту гризунів.

Найвідомішим “метеорологом” є харківський бабак Тимко, який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна.

День бабака в Україні – традиції

2 лютого заведено спостерігати за поведінкою бабака, щоб визначити, якою буде весна і коли вона настане.

Згідно з прикметами, якщо цього дня сонячно, бабак лякається власної тіні й ховається – зима триватиме ще шість тижнів. Якщо день похмурий, звірятко не бачить своєї тіні й спокійно залишає нору – значить, холоди скоро закінчаться і весна буде ранньою.

У 2026 році харківський бабак Тимко вже вдруге робитиме прогноз на весну у дистанційному форматі – зі свого зимівника у Нестерівці на Куп’янщині, а не на біостанції в селі Гайдари, як раніше.

– Бабачина родина перебуває зараз у Харківській області та через безпекову ситуацію й негоду фахівці не рекомендують турбувати її, тим паче переміщувати Тимка до інших локацій, — пояснила речниця Каразінського університету Лілія Змій у коментарі для Суспільне Харків.

На заході не буде журналістів та гостей. Фахівці Каразінського університету передадуть віщування гризуна, а також розкажуть, як повномасштабна війна вплинула на популяцію бабаків.

