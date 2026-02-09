Международный день стоматолога 2026: когда празднуют и как поздравить врачей
Международный день стоматолога — это профессиональный праздник врачей, которые заботятся о здоровье и красоте нашей улыбки.
В этот день принято поздравлять стоматологов, благодарить их за сложную и ответственную работу и желать профессиональных успехов.
Когда отмечают Международный день стоматолога 2026 и подборка искренних поздравлений в картинках, стихах и прозе — далее в материале.
Когда День стоматолога 2026 — дата
Традиционно Международный день стоматолога отмечают 9 февраля. В 2026 году праздник приходится на понедельник.
Дату этого события связывают со святой Аполлонией, которую почитают в христианской традиции и которая 9 февраля 249 года приняла мученическую смерть.
Она считается покровительницей стоматологов, защитницей от зубной боли, болезней десен и других стоматологических проблем.
Поэтому в день праздника не забудьте поздравить знакомых стоматологов — поблагодарите их за профессионализм, выдержку и заботу о здоровье пациентов.
Поздравления с Международным днем стоматолога в картинках
Поздравления с Международным днем стоматолога в стихах и прозе
***
Поздравляем с Международным днем стоматолога! Спасибо за вашу заботу, внимательность и мастерство. Желаем крепкого здоровья, благополучия и искренних улыбок пациентов.
***
С Днем стоматолога вас искренне поздравляю!
Твердости духа и счастья желаю!
Добрых, успешных, надежных пациентов.
Много прекрасных и веселых моментов.
***
Стоматолог, поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вдохновения в профессии, уважения коллег и благодарности от тех, кому вы дарите здоровую улыбку. Пусть каждый рабочий день будет успешным, а в жизни всегда хватает тепла, радости и гармонии.
***
День стоматолога сегодня,
Ты поздравления прими,
Желаю в деле процветания,
На личном — счастья и любви.
Дари, как прежде, пациентам
Улыбки светлой красоту,
Дает профессия пусть силы
Осуществить свою мечту.
***
С Международным днем стоматолога! Пусть ваш труд всегда ценится, а рядом будут люди, которые поддерживают и вдохновляют на новые свершения.
***
С Днем стоматолога, удачи!
Пусть ждут улыбки до ушей,
Легко решаются задачи,
А дни все станут веселей.
Работа радует пусть чаще,
И сил на все хватает пусть,
Желаю жить с огромным счастьем,
Искать во всем добро и плюс!
***