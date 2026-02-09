Международный день стоматолога — это профессиональный праздник врачей, которые заботятся о здоровье и красоте нашей улыбки.

В этот день принято поздравлять стоматологов, благодарить их за сложную и ответственную работу и желать профессиональных успехов.

Когда отмечают Международный день стоматолога 2026 и подборка искренних поздравлений в картинках, стихах и прозе — далее в материале.

Когда День стоматолога 2026 — дата

Традиционно Международный день стоматолога отмечают 9 февраля. В 2026 году праздник приходится на понедельник.

Дату этого события связывают со святой Аполлонией, которую почитают в христианской традиции и которая 9 февраля 249 года приняла мученическую смерть.

Она считается покровительницей стоматологов, защитницей от зубной боли, болезней десен и других стоматологических проблем.

Поэтому в день праздника не забудьте поздравить знакомых стоматологов — поблагодарите их за профессионализм, выдержку и заботу о здоровье пациентов.

Поздравления с Международным днем стоматолога в картинках

Поздравления с Международным днем стоматолога в стихах и прозе

***

Поздравляем с Международным днем стоматолога! Спасибо за вашу заботу, внимательность и мастерство. Желаем крепкого здоровья, благополучия и искренних улыбок пациентов.

***

С Днем стоматолога вас искренне поздравляю!

Твердости духа и счастья желаю!

Добрых, успешных, надежных пациентов.

Много прекрасных и веселых моментов.

***

Стоматолог, поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вдохновения в профессии, уважения коллег и благодарности от тех, кому вы дарите здоровую улыбку. Пусть каждый рабочий день будет успешным, а в жизни всегда хватает тепла, радости и гармонии.

***

День стоматолога сегодня,

Ты поздравления прими,

Желаю в деле процветания,

На личном — счастья и любви.

Дари, как прежде, пациентам

Улыбки светлой красоту,

Дает профессия пусть силы

Осуществить свою мечту.

***

С Международным днем стоматолога! Пусть ваш труд всегда ценится, а рядом будут люди, которые поддерживают и вдохновляют на новые свершения.

***

С Днем стоматолога, удачи!

Пусть ждут улыбки до ушей,

Легко решаются задачи,

А дни все станут веселей.

Работа радует пусть чаще,

И сил на все хватает пусть,

Желаю жить с огромным счастьем,

Искать во всем добро и плюс!

***

