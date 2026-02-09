Міжнародний день стоматолога 2026: коли святкують і як привітати лікарів
Міжнародний день стоматолога — це професійне свято лікарів, які дбають про здоров’я та красу нашої усмішки.
Цього дня заведено вітати стоматологів, дякувати їм за складну й відповідальну роботу та бажати професійних успіхів.
Коли відзначають Міжнародний день стоматолога 2026 і добірка щирих привітань в картинках, віршах і прозі — далі у матеріалі.
Коли День стоматолога 2026 – дата
Традиційно Міжнародний день стоматолога відзначають 9 лютого. У 2026 році свято припадає на понеділок.
Дату цієї події пов’язують зі святою Аполлонією, яку вшановують у християнській традиції і яка 9 лютого 249 року прийняла мученицьку смерть.
Вона вважається покровителькою стоматологів, захисницею від зубного болю, хвороб ясен та інших стоматологічних проблем.
Тож в день свята не забудьте привітати знайомих стоматологів — подякуйте їм за професіоналізм, витримку та турботу про здоров’я пацієнтів.
Привітання з Міжнародним днем стоматолога в картинках
Привітання з Міжнародним днем стоматолога у віршах і прозі
***
Вітаю з Міжнародним днем стоматолога! Дякуємо за вашу турботу, уважність і майстерність. Бажаємо міцного здоров’я, достатку та щирих усмішок пацієнтів.
***
З Днем стоматолога вас щиро вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Добрих, успішних, надійних пацієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.
***
Стоматологу, вітаю з професійним святом! Бажаю натхнення у професії, поваги колег і вдячності від тих, кому ви даруєте здорову усмішку. Нехай кожен робочий день буде успішним, а в житті завжди вистачає тепла, радості та гармонії.
***
Голлівудська усмішка –
Це профіль твій!
Пацієнт піде задоволений,
Забувши про страх і біль!
Я тобі бажаю
Так завжди тримати!
Позицій своїх міцних
У справі не здавати!
***
З Міжнародним днем стоматолога! Нехай ваша праця завжди цінується, а поруч будуть люди, які підтримують і надихають на нові звершення.
***
Усі здорові зуби — ваша заслуга,
Нехай у житті не буде недуги!
Хай вдячність людей зігріває завжди,
І радість в роботі приносить плоди!
***