Міжнародний день стоматолога — це професійне свято лікарів, які дбають про здоров’я та красу нашої усмішки.

Цього дня заведено вітати стоматологів, дякувати їм за складну й відповідальну роботу та бажати професійних успіхів.

Коли відзначають Міжнародний день стоматолога 2026 і добірка щирих привітань в картинках, віршах і прозі — далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Коли День стоматолога 2026 – дата

Традиційно Міжнародний день стоматолога відзначають 9 лютого. У 2026 році свято припадає на понеділок.

Дату цієї події пов’язують зі святою Аполлонією, яку вшановують у християнській традиції і яка 9 лютого 249 року прийняла мученицьку смерть.

Вона вважається покровителькою стоматологів, захисницею від зубного болю, хвороб ясен та інших стоматологічних проблем.

Тож в день свята не забудьте привітати знайомих стоматологів — подякуйте їм за професіоналізм, витримку та турботу про здоров’я пацієнтів.

Привітання з Міжнародним днем стоматолога в картинках

Привітання з Міжнародним днем стоматолога у віршах і прозі

***

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога! Дякуємо за вашу турботу, уважність і майстерність. Бажаємо міцного здоров’я, достатку та щирих усмішок пацієнтів.

***

З Днем стоматолога вас щиро вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Добрих, успішних, надійних пацієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

***

Стоматологу, вітаю з професійним святом! Бажаю натхнення у професії, поваги колег і вдячності від тих, кому ви даруєте здорову усмішку. Нехай кожен робочий день буде успішним, а в житті завжди вистачає тепла, радості та гармонії.

***

Голлівудська усмішка –

Це профіль твій!

Пацієнт піде задоволений,

Забувши про страх і біль!

Я тобі бажаю

Так завжди тримати!

Позицій своїх міцних

У справі не здавати!

***

З Міжнародним днем стоматолога! Нехай ваша праця завжди цінується, а поруч будуть люди, які підтримують і надихають на нові звершення.

***

Усі здорові зуби — ваша заслуга,

Нехай у житті не буде недуги!

Хай вдячність людей зігріває завжди,

І радість в роботі приносить плоди!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.