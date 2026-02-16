Масленица, или Сырная неделя, – это традиционный украинский праздник, символизирующий прощание с зимой и ожидание весны.

Предлагаем искренние поздравления с Масленицей в прозе, стихах и открытках.

Когда праздновать Сырную неделю

В 2026 году Масленица начинается 16 февраля и продлится до 22 февраля. В Украине эта неделя наполнена шумными гуляниями, семейными застольями и вкусными блюдами, прежде всего варениками с творогом, которые круглые как солнце и символизируют плодородие.

Сейчас смотрят

Праздник дарит радость, объединяет семьи и позволяет почувствовать атмосферу древних традиций.

Украинская Масленица отличается от российской Масленицы своим акцентом на родство, гостеприимство и примирение, а не на кулачные игры или жесткие обряды.

В древности колодийские обряды символизировали любовь, свадебные игры и веселье молодежи, а сегодня эти традиции возрождаются на фестивалях и сельских гуляниях. Более того, разница не только в традициях, но и в поздравлениях с Масленицей.

На столах преобладают молочные блюда:

вареники,

сырники,

блины.

Масленица – это также время для теплых пожеланий родным и друзьям. Именно поэтому поздравления с Масленицей 2026 стали неотъемлемой частью празднования.

Масленица: поздравления в прозе

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы эта неделя принесла тепло в ваш дом, много улыбок и искренних объятий. Пусть ароматы свежих вареников и блинов создают праздничную атмосферу.

***

С Масленицей! Пусть Сырная неделя будет временем веселья, вкусных угощений и дружеских встреч. Желаю здоровья, мира и душевного тепла в каждый день праздника.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю праздничного настроения, семейного уюта и вкусностей на столе. Пусть эта неделя приносит радость, веселье и гармонию в ваш дом.

***

С Масленицей 2026! Пусть каждый день Сырной недели будет наполнен смехом, теплом и искренними словами близких. Желаю веселых гуляний, ароматных блинов и ярких эмоций.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы этот праздник принес мир, достаток и хорошее настроение. Пусть семейная любовь и теплые слова делают дни ярче.

Масленица: поздравления в стихах

С Масленицей яркой, с добрым днем,

Пусть радость чаще входит в дом,

Пусть будет жизнь, как блин, кругла,

Тепла, удачи и добра.

***

Зима уходит, солнце выше,

И смех веселый всюду слышен,

Пусть счастье в сердце расцветет,

А грусть сторонкой обойдет.

***

Пусть Масленица принесет

Улыбок много наперед,

Достаток, мир, уют, тепло

И чтобы в жизни повезло.

Масленица: поздравления в картинках

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.