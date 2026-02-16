Масленица, или Сырная неделя, – это традиционный украинский праздник, символизирующий прощание с зимой и ожидание весны.

Предлагаем искренние поздравления с Масленицей в прозе, стихах и открытках.

Когда праздновать Сырную неделю

В 2026 году Масленица начинается 16 февраля и продлится до 22 февраля. В Украине эта неделя наполнена шумными гуляниями, семейными застольями и вкусными блюдами, прежде всего варениками с творогом, которые круглые как солнце и символизируют плодородие.

Праздник дарит радость, объединяет семьи и позволяет почувствовать атмосферу древних традиций.

Украинская Масленица отличается от российской Масленицы своим акцентом на родство, гостеприимство и примирение, а не на кулачные игры или жесткие обряды.

В древности колодийские обряды символизировали любовь, свадебные игры и веселье молодежи, а сегодня эти традиции возрождаются на фестивалях и сельских гуляниях. Более того, разница не только в традициях, но и в поздравлениях с Масленицей.

На столах преобладают молочные блюда:

  • вареники,
  • сырники,
  • блины.

Масленица – это также время для теплых пожеланий родным и друзьям. Именно поэтому поздравления с Масленицей 2026 стали неотъемлемой частью празднования.

Масленица: поздравления в прозе

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы эта неделя принесла тепло в ваш дом, много улыбок и искренних объятий. Пусть ароматы свежих вареников и блинов создают праздничную атмосферу.

***

С Масленицей! Пусть Сырная неделя будет временем веселья, вкусных угощений и дружеских встреч. Желаю здоровья, мира и душевного тепла в каждый день праздника.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю праздничного настроения, семейного уюта и вкусностей на столе. Пусть эта неделя приносит радость, веселье и гармонию в ваш дом.

***

С Масленицей 2026! Пусть каждый день Сырной недели будет наполнен смехом, теплом и искренними словами близких. Желаю веселых гуляний, ароматных блинов и ярких эмоций.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы этот праздник принес мир, достаток и хорошее настроение. Пусть семейная любовь и теплые слова делают дни ярче.

Масленица: поздравления в стихах

С Масленицей яркой, с добрым днем,
Пусть радость чаще входит в дом,
Пусть будет жизнь, как блин, кругла,
Тепла, удачи и добра.

***
Зима уходит, солнце выше,
И смех веселый всюду слышен,
Пусть счастье в сердце расцветет,
А грусть сторонкой обойдет.

***
Пусть Масленица принесет
Улыбок много наперед,
Достаток, мир, уют, тепло
И чтобы в жизни повезло.

Масленица: поздравления в картинках

Масниця: святкові привітання у картинках

Масленица: праздничные поздравления в картинках

Масниця: красиві листівки з привітаннями

Масленица: красивые открытки с поздравлениями

Масниця: яскраві привітання у зображеннях

Масленица: яркие поздравления в изображениях

Масниця: добірка вітальних картинок

Масниця: добірка вітальних картинок

Масниця: теплі привітання у святкових ілюстраціях

Масленица: теплые поздравления в праздничных иллюстрациях

