Масляна, або Сирний тиждень, – це традиційне українське свято, яке символізує прощання з зимою та очікування весни.

Пропонуємо щирі привітання з Масляною у прозі, віршах та листівках.

Коли святкувати Сирний тиждень

У 2026 році Масниця починається 16 лютого і триватиме до 22 лютого. В Україні цей тиждень наповнений гучними гуляннями, сімейними застіллями та смачними стравами, перш за все варениками з сиром, які круглі як сонце та символізують родючість.

Свято дарує радість, об’єднує родини та дозволяє відчути атмосферу давніх традицій.

Українська Масниця відрізняється від російської Маслениці своїм акцентом на родинність, гостинність і примирення, а не на кулачні ігри чи жорсткі обряди.

У давнину колодійські обряди символізували любов, весільні ігри та веселощі молоді, а сьогодні ці традиції відроджуються на фестивалях і сільських гуляннях. Ба більше, різниця не лише у традиціях, але й у привітаннях з Масницею.

На столах переважають молочні страви:

вареники,

сирники,

млинці.

Масниця – це також час для теплих побажань рідним і друзям. Саме тому привітання з Масляною 2026 стали невід’ємною частиною святкування.

Масниця: привітання у прозі

Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб цей тиждень приніс тепло у ваш дім, багато посмішок і щирих обіймів. Нехай аромати свіжих вареників і млинців створюють святкову атмосферу.

***

З Масляною! Нехай Сирний тиждень буде часом веселощів, смачних частувань та дружніх зустрічей. Бажаю здоров’я, миру і душевного тепла у кожному дні свята.

***

Вітаю з Масницею! Бажаю святкового настрою, родинного затишку і смаколиків на столі. Нехай цей тиждень приносить радість, веселощі і гармонію у ваш дім.

***

З Масляною 2026! Нехай кожен день Сирного тижня буде наповнений сміхом, теплом і щирими словами близьких. Бажаю веселих гулянь, ароматних млинців та яскравих емоцій.

***

Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб це свято принесло мир, достаток та гарний настрій. Нехай родинна любов і теплі слова роблять дні яскравішими.

Масляна: привітання у віршах

Масницю святкували,

Люту зиму проводжали.

Були танці, були співи

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято –

Вас дозвольте привітати!

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

***

Хай Масляна з млинцями

Принесе в ваш дім цунамі:

Багато радості, старання,

Добра і процвітання!

Масляна: привітання у картинках

