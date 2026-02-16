Масниця 2026: привітання та теплі слова для рідних і друзів
Масляна, або Сирний тиждень, – це традиційне українське свято, яке символізує прощання з зимою та очікування весни.
Пропонуємо щирі привітання з Масляною у прозі, віршах та листівках.
Коли святкувати Сирний тиждень
У 2026 році Масниця починається 16 лютого і триватиме до 22 лютого. В Україні цей тиждень наповнений гучними гуляннями, сімейними застіллями та смачними стравами, перш за все варениками з сиром, які круглі як сонце та символізують родючість.
Свято дарує радість, об’єднує родини та дозволяє відчути атмосферу давніх традицій.
Українська Масниця відрізняється від російської Маслениці своїм акцентом на родинність, гостинність і примирення, а не на кулачні ігри чи жорсткі обряди.
У давнину колодійські обряди символізували любов, весільні ігри та веселощі молоді, а сьогодні ці традиції відроджуються на фестивалях і сільських гуляннях. Ба більше, різниця не лише у традиціях, але й у привітаннях з Масницею.
На столах переважають молочні страви:
- вареники,
- сирники,
- млинці.
Масниця – це також час для теплих побажань рідним і друзям. Саме тому привітання з Масляною 2026 стали невід’ємною частиною святкування.
Масниця: привітання у прозі
Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб цей тиждень приніс тепло у ваш дім, багато посмішок і щирих обіймів. Нехай аромати свіжих вареників і млинців створюють святкову атмосферу.
***
З Масляною! Нехай Сирний тиждень буде часом веселощів, смачних частувань та дружніх зустрічей. Бажаю здоров’я, миру і душевного тепла у кожному дні свята.
***
Вітаю з Масницею! Бажаю святкового настрою, родинного затишку і смаколиків на столі. Нехай цей тиждень приносить радість, веселощі і гармонію у ваш дім.
***
З Масляною 2026! Нехай кожен день Сирного тижня буде наповнений сміхом, теплом і щирими словами близьких. Бажаю веселих гулянь, ароматних млинців та яскравих емоцій.
***
Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб це свято принесло мир, достаток та гарний настрій. Нехай родинна любов і теплі слова роблять дні яскравішими.
Масляна: привітання у віршах
Масницю святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято –
Вас дозвольте привітати!
***
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
***
Хай Масляна з млинцями
Принесе в ваш дім цунамі:
Багато радості, старання,
Добра і процвітання!