Ежегодно в конце февраля Украина отмечает День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

Этот праздник объединяет специалистов, от которых зависит техническая готовность авиации к выполнению боевых задач.

Дата и значение праздника

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ имеет официально закрепленную дату – 25 февраля, установленную в марте 2010 года.

Служба обеспечивает техническую готовность авиации к полетам – организует и контролирует все необходимые работы, чтобы самолеты могли выполнять задачи.

Это работа с большой ответственностью и риском, ведь именно инженеры первыми проверяют технику перед взлетом.

Цель праздника – подчеркнуть важность этой службы, поддержать профессионализм военных и укрепить патриотический дух среди защитников и молодежи.

Поздравления в стихах

Факты ICTV подготовили подборку стихотворных поздравлений, которые вы можете отправить всем родным или знакомым, служащим в ИАС ВСУ.

Неба блакить та високії хмари,
ІАС ЗСУ фахівців нині славим!
Здоров’я вам, щастя та перемоги,
Відставити втому, забути тривоги!
Хай техніка служить, хай ворог відступить,
І мир в Україні скоріше наступить!

***

Нехай прилади працюють,
Справні будуть літаки!
Рідні усмішку дарують,
Не траплялось щоб біди!

Вдома хай завжди чекає
Вас уся ваша рідня!
Хай аварії минають,
Бережи вас Бог щодня!

***

Коли пілот здіймає птаха в небо,
Він знає – все працює так, як треба!
Бо ваша точність, досвід і знання –
Для літака надійне убрання.

Щоб ворог палав, а борт повертався,
Щоб кожен виліт переможно озвався!
Спокійних буднів, витримки і сили,
Щоб ви технічну міць небес творили!

***

Ваша робота – це міць літаків,
Ви гострите кігті небесних птахів!
Хай техніка служить, хай ворог відступить,
Переможна весна якнайшвидше наступить!

***

Пілот у кабіні – ви поруч, на старті,
Ви – сили небесної віддана варта!
В руках – інструмент, а в думках – результат,
Нехай кожен виліт буде без втрат.

Цілодобово ви несете службу,
Вона – для війська спільний успіх!
Вітаю зі святом! Залізної вдачі!
Щоб техніка чітко долала задачі!

