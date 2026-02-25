На страже неба: поздравление с Днем инженерно-авиационной службы ВСУ 2026
Ежегодно в конце февраля Украина отмечает День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.
Этот праздник объединяет специалистов, от которых зависит техническая готовность авиации к выполнению боевых задач.
Дата и значение праздника
День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ имеет официально закрепленную дату – 25 февраля, установленную в марте 2010 года.
Служба обеспечивает техническую готовность авиации к полетам – организует и контролирует все необходимые работы, чтобы самолеты могли выполнять задачи.
Это работа с большой ответственностью и риском, ведь именно инженеры первыми проверяют технику перед взлетом.
Цель праздника – подчеркнуть важность этой службы, поддержать профессионализм военных и укрепить патриотический дух среди защитников и молодежи.
Поздравления в стихах
Факты ICTV подготовили подборку стихотворных поздравлений, которые вы можете отправить всем родным или знакомым, служащим в ИАС ВСУ.
Неба блакить та високії хмари,
ІАС ЗСУ фахівців нині славим!
Здоров’я вам, щастя та перемоги,
Відставити втому, забути тривоги!
Хай техніка служить, хай ворог відступить,
І мир в Україні скоріше наступить!
***
Нехай прилади працюють,
Справні будуть літаки!
Рідні усмішку дарують,
Не траплялось щоб біди!
Вдома хай завжди чекає
Вас уся ваша рідня!
Хай аварії минають,
Бережи вас Бог щодня!
***
Коли пілот здіймає птаха в небо,
Він знає – все працює так, як треба!
Бо ваша точність, досвід і знання –
Для літака надійне убрання.
Щоб ворог палав, а борт повертався,
Щоб кожен виліт переможно озвався!
Спокійних буднів, витримки і сили,
Щоб ви технічну міць небес творили!
***
Ваша робота – це міць літаків,
Ви гострите кігті небесних птахів!
Хай техніка служить, хай ворог відступить,
Переможна весна якнайшвидше наступить!
***
Пілот у кабіні – ви поруч, на старті,
Ви – сили небесної віддана варта!
В руках – інструмент, а в думках – результат,
Нехай кожен виліт буде без втрат.
Цілодобово ви несете службу,
Вона – для війська спільний успіх!
Вітаю зі святом! Залізної вдачі!
Щоб техніка чітко долала задачі!