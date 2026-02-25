Ежегодно в конце февраля Украина отмечает День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

Этот праздник объединяет специалистов, от которых зависит техническая готовность авиации к выполнению боевых задач.

Дата и значение праздника

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ имеет официально закрепленную дату – 25 февраля, установленную в марте 2010 года.

Служба обеспечивает техническую готовность авиации к полетам – организует и контролирует все необходимые работы, чтобы самолеты могли выполнять задачи.

Это работа с большой ответственностью и риском, ведь именно инженеры первыми проверяют технику перед взлетом.

Цель праздника – подчеркнуть важность этой службы, поддержать профессионализм военных и укрепить патриотический дух среди защитников и молодежи.

Поздравления в стихах

Факты ICTV подготовили подборку стихотворных поздравлений, которые вы можете отправить всем родным или знакомым, служащим в ИАС ВСУ.

Неба блакить та високії хмари,

ІАС ЗСУ фахівців нині славим!

Здоров’я вам, щастя та перемоги,

Відставити втому, забути тривоги!

Хай техніка служить, хай ворог відступить,

І мир в Україні скоріше наступить!

***

Нехай прилади працюють,

Справні будуть літаки!

Рідні усмішку дарують,

Не траплялось щоб біди!

Вдома хай завжди чекає

Вас уся ваша рідня!

Хай аварії минають,

Бережи вас Бог щодня!

***

Коли пілот здіймає птаха в небо,

Він знає – все працює так, як треба!

Бо ваша точність, досвід і знання –

Для літака надійне убрання.

Щоб ворог палав, а борт повертався,

Щоб кожен виліт переможно озвався!

Спокійних буднів, витримки і сили,

Щоб ви технічну міць небес творили!

***

Ваша робота – це міць літаків,

Ви гострите кігті небесних птахів!

Хай техніка служить, хай ворог відступить,

Переможна весна якнайшвидше наступить!

***

Пілот у кабіні – ви поруч, на старті,

Ви – сили небесної віддана варта!

В руках – інструмент, а в думках – результат,

Нехай кожен виліт буде без втрат.

Цілодобово ви несете службу,

Вона – для війська спільний успіх!

Вітаю зі святом! Залізної вдачі!

Щоб техніка чітко долала задачі!

