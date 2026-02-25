На варті неба: привітання з Днем інженерно-авіаційної служби ЗСУ 2026
Щороку наприкінці лютого Україна відзначає День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
Це свято об’єднує фахівців, від яких залежить технічна готовність авіації до виконання бойових завдань.
Дата і значення свята
День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ має офіційно закріплену дату – 25 лютого, встановлену у березні 2010 року.
Служба забезпечує технічну готовність авіації до польотів – організовує та контролює всі необхідні роботи, щоб літаки могли виконувати завдання.
Це робота з великою відповідальністю та ризиком, адже саме інженери першими перевіряють техніку перед злетом.
Мета свята – підкреслити важливість цієї служби, підтримати професійність військових і зміцнити патріотичний дух серед захисників та молоді.
Привітання у віршах
Факти ICTV підготували доібрку віршованих привітань, які ви можете відправити усім рідним або знайомим, що служать в ІАС ЗСУ.
Неба блакить та високії хмари,
ІАС ЗСУ фахівців нині славим!
Здоров’я вам, щастя та перемоги,
Відставити втому, забути тривоги!
Хай техніка служить, хай ворог відступить,
І мир в Україні скоріше наступить!
***
Нехай прилади працюють,
Справні будуть літаки!
Рідні усмішку дарують,
Не траплялось щоб біди!
Вдома хай завжди чекає
Вас уся ваша рідня!
Хай аварії минають,
Бережи вас Бог щодня!
***
Коли пілот здіймає птаха в небо,
Він знає – все працює так, як треба!
Бо ваша точність, досвід і знання –
Для літака надійне убрання.
Щоб ворог палав, а борт повертався,
Щоб кожен виліт переможно озвався!
Спокійних буднів, витримки і сили,
Щоб ви технічну міць небес творили!
***
Ваша робота – це міць літаків,
Ви гострите кігті небесних птахів!
Хай техніка служить, хай ворог відступить,
Переможна весна якнайшвидше наступить!
***
Пілот у кабіні – ви поруч, на старті,
Ви – сили небесної віддана варта!
В руках – інструмент, а в думках – результат,
Нехай кожен виліт буде без втрат.
Цілодобово ви несете службу,
Вона – для війська спільний успіх!
Вітаю зі святом! Залізної вдачі!
Щоб техніка чітко долала задачі!