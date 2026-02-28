Сегодня, 28 февраля, в Украине отмечают День штурманской службы авиации ВСУ и День работников патрульно-постовой службы Украины.

В мире на эту дату приходится Всемирный день портных, а также Всемирный день редких заболеваний, который традиционно отмечают в последний день зимы.

Верующие в этот день чтят память святого преподобного исповедника Василия.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня – какой сегодня праздник 28 февраля 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 28 февраля 2026 года

Православная церковь чтит память преподобного исповедника Василия, епископа Парийского, жившего в VIII веке.

Святой Василий был епископом города Пария и стал известен как защитник православной веры в период иконоборчества при правлении императора Льва Исавра. Он открыто выступил против уничтожения икон и отказался подписать постановление об их запрете.

За свою позицию епископ подвергся преследованиям, пыткам и заключению. Несмотря на давление и угрозу смерти, он не отрекся от своих убеждений. Именно поэтому его называют исповедником – то есть тем, кто пострадал за веру, но не был казнен как мученик.

После смерти императора-иконоборца святой Василий вышел на свободу. Остаток жизни он провел в посте, молитве и духовном служении, помогая людям и оставаясь примером стойкости и верности христианским ценностям.

Какой сегодня, 28 февраля 2026 года, день в Украине

В Украине отмечают День штурманской службы авиации ВСУ. Государственный профессиональный праздник был введен в 2008 году, чтобы поблагодарить штурманов за их ответственную работу и повысить престиж этой профессии.

Также сегодня отмечают День работников патрульно-постовой службы Украины, которые обеспечивают правопорядок и безопасность в общественных местах, соблюдение общественного порядка, предупреждение и раскрытие преступлений.

Кто празднует день ангела 28 февраля 2026 года

Именины в этот день отмечают Арсений, Василий, Нестор, Николай, Кира и Марина.

Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела и пожелать им мира, здоровья и Божьей защиты.

Что нельзя делать 28 февраля 2026 года

Подметать и мыть пол – чтобы вместе с мусором не “вымести” благополучие из дома.

Устраивать громкие ссоры и выяснять отношения.

Принимать важные финансовые решения, делать крупные покупки.

Начинать рискованные бизнес-проекты.

Обращаться к руководству с серьезными просьбами.

Злоупотреблять алкоголем.

Проводить день в полной пассивности.

Что можно делать сегодня

День считается благоприятным для молитвы и духовного сосредоточения. Можно обращаться к преподобному Василию с просьбами об укреплении веры, здоровья и выдержки.

Хорошо работать – как физически, так и умственно. День имеет сильную энергетику, поэтому полезны спорт, активные прогулки, новые оздоровительные практики.

Благоприятный период для творчества, науки, искусства. Можно планировать путешествия – они обещают положительные впечатления.

День подходит для смены места работы, для женитьбы и зачатия. Луна в знаке Рака способствует домашним делам и созданию уюта. Стоит больше времени провести с родными и позаботиться об эмоциональном комфорте.

Народные приметы на 28 февраля 2026 года

Ясный день – весна будет теплой.

Дождь или мокрый снег – к дождливому лету.

Облачность с утра – к заморозкам ночью.

Быстрое таяние снега в конце февраля – к ранней весне.

Туман в этот день – к урожайному году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.