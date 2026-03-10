День Государственного Гимна Украины – одна из важных дат украинского календаря, посвященная одному из главных государственных символов страны. В 2026 году его традиционно будут отмечать 10 марта.

Этот праздник напоминает об истории создания украинского гимна, его авторах и значении для формирования национальной идентичности.

Именно строки Ще не вмерла України і слава, і воля стали символом борьбы украинцев за свободу и независимость.

Факты ICTV собрали главное о Дне Государственного Гимна Украины 2026 – когда отмечают этот праздник, кто является автором гимна и какую роль он играет для украинцев.

Когда День Государственного Гимна Украины 2026

День Государственного Гимна Украины ежегодно отмечают 10 марта. Именно в этот день в 1865 году впервые публично прозвучала песня Ще не вмерла Україна.

Премьера состоялась в городе Перемышль (ныне Польша) во время концерта, посвященного памяти Тараса Шевченко. Тогда композицию исполнили как хоровое произведение на музыку украинского композитора Михаила Вербицкого.

Впоследствии песня быстро распространилась среди украинцев и стала одним из главных символов национального движения.

Позже дату первого публичного исполнения выбрали для празднования Дня Государственного Гимна Украины.

История праздника и создания гимна

История Дня Государственного Гимна Украины неразрывно связана с созданием самой песни.

Текст написал украинский поэт, этнограф и общественный деятель Павел Чубинский в 1862 году. По одной из распространенных версий, стихотворение появилось под впечатлением от патриотических песен славянских народов.

Стихотворение быстро распространилось среди украинской интеллигенции и было опубликовано в львовском журнале Мета.

Вскоре композитор и священник Михаил Вербицкий написал к нему музыку. Сначала это была композиция для голоса с гитарой, но позже Вербицкий создал и хоровую версию.

Во второй половине XIX века песня стала популярной среди украинцев в Галичине и Приднепровской Украине. Ее исполняли во время культурных и общественных мероприятий, а впоследствии она стала символом национального возрождения.

После провозглашения независимости Украины Верховная Рада в 1992 году утвердила музыку Михаила Вербицкого как государственный гимн, а в 2003 году законом был окончательно определен официальный текст первого куплета и припева.

Значение Дня Государственного Гимна Украины

Значение Дня Государственного Гимна Украины заключается в чествовании одного из главных символов государства наряду с флагом и гербом.

Украинский гимн звучит во время государственных торжеств, международных спортивных соревнований, официальных мероприятий и памятных церемоний. Он символизирует стремление украинцев к свободе, независимости и единству.

Особое значение гимн приобрел в новейшей истории Украины. Его пели во время Революции достоинства, на фронте и во время общественных акций поддержки страны.

Для многих украинцев слова Ще не вмерла України і слава, і воля стали символом несокрушимости и веры в будущее государства.

Государственный гимн Украины – интересные факты

Первоначальный текст гимна был длиннее

В стихотворении Павла Чубинского было несколько строф, но в качестве государственного гимна официально утверждены только первый куплет и припев.

Оригинальная строка звучала иначе

В первом варианте текста было написано: Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. В современной официальной версии используется: Ще не вмерла України і слава, і воля.

Преследования в Российской империи

В Российской империи текст воспринимали как политически опасный, поэтому он подвергался преследованиям, а шире песня бытовала прежде всего в Галичине.

“Советы” также боялись песни

В СССР она считалась националистической, поэтому публичное исполнение фактически было под запретом.

В мире существуют различные музыкальные аранжировки гимна

Кроме классической оркестровой версии, гимн имеет хоровые, симфонические и камерные аранжировки, которые исполняют на официальных церемониях.

Гимн входит в тройку главных государственных символов

Вместе с Государственным Флагом и Государственным Гербом он закреплен в статье 20 Конституции Украины.

Исполнение гимна регламентируется законом

Закон Украины о Государственном Гимне определяет порядок его исполнения во время официальных церемоний, государственных праздников и международных событий.

