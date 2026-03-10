День Державного Гімну України – одна з важливих дат українського календаря, присвячена одному з головних державних символів країни. У 2026 році його традиційно відзначатимуть 10 березня.

Це свято нагадує про історію створення українського гімну, його авторів та значення для формування національної ідентичності.

Саме рядки Ще не вмерла України і слава, і воля стали символом боротьби українців за свободу та незалежність.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головне про День Державного Гімну України 2026 — коли відзначають це свято, хто є автором гімну та яку роль він відіграє для українців.

Коли День Державного Гімну України 2026

День Державного Гімну України щороку відзначають 10 березня. Саме цього дня у 1865 році вперше публічно прозвучала пісня Ще не вмерла України.

Прем’єра відбулася у місті Перемишль (нині Польща) під час концерту, присвяченого пам’яті Тараса Шевченка. Тоді композицію виконали як хоровий твір на музику українського композитора Михайла Вербицького.

Згодом пісня швидко поширилася серед українців і стала одним із головних символів національного руху.

Пізніше дату першого публічного виконання обрали для відзначення Дня Державного Гімну України.

Історія свята та створення гімну

Історія Дня Державного Гімну України нерозривно пов’язана зі створенням самої пісні.

Текст написав український поет, етнограф і громадський діяч Павло Чубинський у 1862 році. За однією з поширених версій, вірш з’явився під враженням від патріотичних пісень слов’янських народів.

Вірш швидко поширився серед української інтелігенції та був опублікований у львівському журналі Мета.

Невдовзі композитор і священник Михайло Вербицький написав до нього музику. Спочатку це була композиція для голосу з гітарою, але пізніше Вербицький створив і хорову версію.

У другій половині XIX століття пісня стала популярною серед українців у Галичині та Наддніпрянській Україні. Її виконували під час культурних і громадських заходів, а згодом вона стала символом національного відродження.

Після проголошення незалежності України Верховна Рада у 1992 році затвердила музику Михайла Вербицького як державний гімн, а у 2003 році законом було остаточно визначено офіційний текст першого куплету і приспіву.

Значення Дня Державного Гімну України

Значення Дня Державного Гімну України полягає у вшануванні одного з головних символів держави поряд із прапором та гербом.

Український гімн звучить під час державних урочистостей, міжнародних спортивних змагань, офіційних подій та пам’ятних церемоній. Він символізує прагнення українців до свободи, незалежності та єдності.

Особливого значення гімн набув у новітній історії України. Його співали під час Революції гідності, на фронті та під час громадських акцій підтримки країни.

Для багатьох українців слова Ще не вмерла України і слава, і воля стали символом незламності та віри у майбутнє держави.

Державний гімн України – цікаві факти

Початковий текст гімну був довшим

У поезії Павла Чубинського було кілька строф, але як державний гімн офіційно затверджено лише перший куплет і приспів.

Оригінальний рядок звучав інакше

У першому варіанті тексту було написано: Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. У сучасній офіційній версії використовується: Ще не вмерла України і слава, і воля.

Переслідування у Російській імперії

У Російській імперії текст сприймали як політично небезпечний, тому він зазнавав переслідування, а ширше пісня побутувала насамперед у Галичині.

“Совєти” також боялися пісні

У СРСР вона вважалася націоналістичною, тому публічне виконання фактично було під забороною.

У світі існують різні музичні аранжування гімну

Окрім класичної оркестрової версії, гімн має хорові, симфонічні та камерні аранжування, які виконують на офіційних церемоніях.

Гімн входить до трійки головних державних символів

Разом із Державним Прапором і Державним Гербом він закріплений у статті 20 Конституції України.

Виконання гімну регламентується законом

Закон України про Державний Гімн визначає порядок його виконання під час офіційних церемоній, державних свят і міжнародних подій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.