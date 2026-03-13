Сегодня, 13 марта, в мире отмечают День драгоценностей, Всемирный день осведомленности об эндометриозе, Международный день победы каждой девушки и День Кена.

По церковному календарю в этот день почитают перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьграда.

Факты ICTV собрали главные сведения о дате 13 марта — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 13 марта 2026 года

По новолианскому календарю 13 марта верующие вспоминают перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьграда.

Святой Никифор родился в Константинополе в семье императорского секретаря. Он был приближен к двору императрицы Ирины и участвовал в работе Седьмого Вселенского собора, где выступал в защиту иконопочитания.

Впоследствии Никифор оставил светскую жизнь и принял монашеский постриг в Мидикийском монастыре. Позже его возвели на патриарший престол.

Умер святитель в монастыре святого Феодора на берегу Босфора, куда его сослали по приказу императора Льва Армянина. В 847 году его мощи были найдены нетленными. Впоследствии их торжественно перенесли.

Кто празднует день ангела 13 марта 2026 года

В этот день именины отмечают Григорий, Михаил, Николай, Александр и Кристина.

Что нельзя делать 13 марта 2026 года

Ходить в лес, потому что в это время начинают просыпаться медведи.

Причинять вред животным и растениям.

Ругаться, сквернословить, оскорблять других и держать обиду.

Охотиться.

Лить воду в костер.

Начинать большие дела и рисковать.

Поддаваться на провокации, злость, агрессию и гнев.

Переедать, а также употреблять алкоголь и кофе.

Находиться в толпе без необходимости, ведь в такие дни возрастает риск конфликтов и неприятных столкновений.

Что можно делать сегодня

В народе верили, что 13 марта стоит обязательно навести порядок в доме. Наши предки мыли пол, потому что считали, что грязь в доме может привлечь неприятности.

Этот день также считали удачным для очищения жилища. Дом советовали окропить святой водой, очистить огнем или обкурить можжевельником. Такие действия воспринимали как способ защитить жилище от всего злого.

Астрологи считают, что это хорошее время для завершения дел, которые давно требовали внимания. Зато начинать что-то новое сегодня не советуют.

В то же время день требует собранности, целеустремленности и уверенности в своих действиях. Важно не сомневаться в правильности своих решений и не поддаваться эмоциональным колебаниям.

Луна находится в знаке Козерога, поэтому на первый план выходят ответственность, дисциплина и практичность. Это благоприятное время для работы, порядка в документах, бытовых дел и всего, что требует четкости.

Народные приметы на 13 марта 2026 года

Появились жаворонки — к скорому потеплению.

Туман утром — к дождливому лету.

Гуси вернулись из теплых краев — к ранней весне.

Ясная погода — к хорошему урожаю пшеницы.

Снег тает — скоро будет оттепель.

