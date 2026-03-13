Сьогодні, 13 березня, у світі відзначають День коштовностей, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, Міжнародний день перемоги кожної дівчини та День Кена.

За церковним календарем цього дня вшановують перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського.

Факти ICTV зібрали головні відомості про дату 13 березня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 13 березня 2026 року

За новоюліанським календарем 13 березня віряни згадують перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського.

Святий Никифор народився в Константинополі в родині імператорського секретаря. Він був наближений до двору імператриці Ірини та брав участь у роботі Сьомого Вселенського собору, де виступав на захист іконошанування.

Згодом Никифор залишив світське життя та прийняв чернечий постриг у Мідікійському монастирі. Пізніше його звели на патріарший престол.

Помер святитель у монастирі святого Феодора на березі Босфору, куди його заслали за наказом імператора Льва Армянина. У 847 році його мощі було знайдено нетлінними. Згодом їх урочисто перенесли.

Хто святкує день ангела 13 березня 2026 року

Цього дня іменини відзначають Григорій, Михайло, Микола, Олександр та Христина.

Що не можна робити 13 березня 2026 року

Ходити до лісу, бо в цей час починають прокидатися ведмеді.

Завдавати шкоди тваринам і рослинам.

Лаятися, лихословити, ображати інших та тримати образу.

Полювати.

Лити воду в багаття.

Починати великі справи та ризикувати.

Піддаватися на провокації, злість, агресію та гнів.

Переїдати, а також вживати алкоголь і каву.

Перебувати в натовпі без потреби, адже в такі дні зростає ризик конфліктів і неприємних зіткнень.

Що можна робити сьогодні

У народі вірили, що 13 березня варто обов’язково навести лад у домі. Наші пращури мили підлогу, бо вважали, що бруд у хаті може притягнути неприємності.

Цей день також вважали вдалим для очищення оселі. Дім радили окропити святою водою, очистити вогнем або обкурити ялівцем. Такі дії сприймали як спосіб захистити помешкання від усього злого.

Астрологи вважають, що це хороший час для завершення справ, які давно потребували уваги. Натомість починати щось нове сьогодні не радять.

Водночас день вимагає зібраності, цілеспрямованості та впевненості у власних діях. Важливо не сумніватися у правильності своїх рішень і не піддаватися емоційним коливанням.

Місяць перебуває у знаку Козерога, тому на перший план виходять відповідальність, дисципліна та практичність. Це сприятливий час для роботи, порядку в документах, побутових справ і всього, що потребує чіткості.

Народні прикмети на 13 березня 2026 року

Жайворонки з’явилися — до швидкого потепління.

Туман зранку — до дощового літа.

Гуси повернулися з теплих країв — до ранньої весни.

Ясна погода — до гарного врожаю пшениці.

Сніг тане — скоро буде відлига.

