Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших церковних свят, що має усталену дату в календарі. Тож його щороку відзначають в один і той самий день.

Коли Благовіщення 2026 року за новим календарем, які традиції з ним пов’язані та що можна і не можна робити — розповідаємо в матеріалі.

Благовіщення Пресвятої Богородиці — дата

За календарем ПЦУ Благовіщення Пресвятої Богородиці 2026 року відзначають 25 березня.

Це одне з дванадцяти найбільших свят у церковному році. Дата не змінюється, адже вона пов’язана з євангельською подією — звісткою архангела Гавриїла Діві Марії про народження Ісуса Христа.

У 2026 році свято припадає на період Великого посту, але цього дня є послаблення — дозволяється риба.

Водночас частина вірян, які попри офіційний перехід на новоюліанський календар дотримуються старого стилю, святкуватимуть Благовіщення 7 квітня.

Що означає Благовіщення Пресвятої Богородиці

Свято встановлене на згадку про подію, описану в Євангелії від Луки. За біблійним переказом, архангел Гавриїл з’явився Діві Марії та сповістив, що вона стане матір’ю Спасителя.

Дата 25 березня має символічне пояснення — це рівно дев’ять місяців до Різдва.

В українській народній традиції Благовіщення сприймають як рубіж: від цього дня “оживає земля” і весна остаточно вступає у свої права.

Благовіщення Пресвятої Богородиці — традиції та заборони

Цього дня віряни зазвичай йдуть до храму, моляться за здоров’я та добробут, проводять час спокійно й без зайвої метушні.

У побуті збереглися й народні звичаї — наприклад, готувати пісні страви з рибою або випікати обрядове печиво у формі птахів, що символізують прихід весни.

Водночас існують і традиційні застереження, яких намагалися дотримуватися:

Не працювати на землі — не копати, не сіяти, не садити.

Не виконувати важку фізичну роботу.

Не шити, не в’язати і не прясти.

Не починати нові справи.

Не сваритися і не з’ясовувати стосунки.

У народі це пояснювали так: “На Благовіщення і птах гнізда не в’є, і дівка коси не плете”.

Благовіщення — що можна робити та прикмети

Свято вважається світлим і радісним днем, тому його намагаються провести спокійно: відвідати храм або помолитися вдома, зробити добру справу, приділити час близьким.

Навіть під час посту цього дня дозволяється риба — як знак святковості.

З Благовіщенням пов’язано багато прикмет, передусім про погоду та майбутній врожай:

Яка погода цього дня — така буде і на Великдень.

Дощ — до вологого літа.

Тепло — до доброго врожаю.

Якщо ще лежить сніг — весна буде пізньою.

Також у народі вважалося, що саме на Благовіщення після зими прокидається природа — зокрема змії та інші тварини.

Пов'язані теми:

