Ежегодно 25 марта отмечается День службы безопасности Украины. Этот праздник призван почтить работу украинских спецслужб, которые стоят на страже национальной безопасности и борются с враждебными угрозами.

За время полномасштабной войны СБУ провела ряд знаковых операций, разоблачив немало российских шпионов и выполняя задачи глубоко в тылу РФ. Работа сотрудников Службы безопасности поражает и заслуживает наивысшего уважения.

Поэтому сегодня стоит поблагодарить всех, кто служит на благо Украины. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем СБУ в картинках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

День СБУ 2026 — поздравления в картинках

Поздравления с Днем СБУ в стихах

С Днем СБУ тебя я поздравляю!

Пусть улыбнется искренне судьба,

Удача рядом пусть летает,

А дома ждет всегда семья.

***

СБУ — это наша сила,

Щит государства, мощь и честь.

Пусть страна процветает,

А вам — воодушевления и мужества желаю.

***

Храбрые, сильные и упорные,

Вы — щит Украины в войне.

Пусть будет счастье в вашем доме,

И мирное утро в каждом дне!

***

Ваша служба — и опасна, и трудна,

И на первый взгляд как-будто не видна.

Но есть цель у вас одна —

Защита дома от врага!

Мы вас сегодня поздравляем,

Сто лет жизни вам желаем,

Еще мира, и добра и света,

А на душе всегда пусть будет лето!

Поздравления с Днем СБУ в прозе

Дорогие сотрудники Службы безопасности Украины! Ваши операции, ваш профессионализм и отвага спасают Украину от угроз и делают нас сильнее. Спасибо за вашу службу! Желаем крепкого здоровья, силы, выдержки и скорейшей победы Украины!

***

Дорогие защитники Украины! Ваша служба — это пример отваги, ума и силы. Вы оберегаете наш покой, противостоите врагам и поддерживаете стабильность в самые трудные времена. Пусть каждая ваша операция завершается успехом, а сердце будет наполнено верой в лучшее будущее.

***

Быть сотрудником СБУ — это ежедневный риск ради Украины. Спасибо за вашу службу! Ваша преданность, смелость и ум — это то, что помогает приближать победу. Пусть вам всегда везет в деле, которое вы делаете! С профессиональным праздником!

***

Сегодня поздравляем тех, кто стоит на защите национальной безопасности Украины! Пусть вам всегда сопутствует удача, поддержка родных, уважение и благодарность от народа. Ваш труд — залог спокойствия нашей страны! С Днем СБУ!

***

Дорогие сотрудники СБУ! Вы — герои, которые без лишних слов выполняют свою миссию — защищать Родину. Пусть ваше мужество и профессионализм будут вознаграждены мирным небом и благодарностью людей. Слава Украине!

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.