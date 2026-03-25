Спасибо за службу: поздравления с Днем СБУ в картинках, стихах и прозе
Ежегодно 25 марта отмечается День службы безопасности Украины. Этот праздник призван почтить работу украинских спецслужб, которые стоят на страже национальной безопасности и борются с враждебными угрозами.
За время полномасштабной войны СБУ провела ряд знаковых операций, разоблачив немало российских шпионов и выполняя задачи глубоко в тылу РФ. Работа сотрудников Службы безопасности поражает и заслуживает наивысшего уважения.
Поэтому сегодня стоит поблагодарить всех, кто служит на благо Украины. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем СБУ в картинках, стихах и прозе.
День СБУ 2026 — поздравления в картинках
Поздравления с Днем СБУ в стихах
С Днем СБУ тебя я поздравляю!
Пусть улыбнется искренне судьба,
Удача рядом пусть летает,
А дома ждет всегда семья.
***
СБУ — это наша сила,
Щит государства, мощь и честь.
Пусть страна процветает,
А вам — воодушевления и мужества желаю.
***
Храбрые, сильные и упорные,
Вы — щит Украины в войне.
Пусть будет счастье в вашем доме,
И мирное утро в каждом дне!
***
Ваша служба — и опасна, и трудна,
И на первый взгляд как-будто не видна.
Но есть цель у вас одна —
Защита дома от врага!
Мы вас сегодня поздравляем,
Сто лет жизни вам желаем,
Еще мира, и добра и света,
А на душе всегда пусть будет лето!
Поздравления с Днем СБУ в прозе
Дорогие сотрудники Службы безопасности Украины! Ваши операции, ваш профессионализм и отвага спасают Украину от угроз и делают нас сильнее. Спасибо за вашу службу! Желаем крепкого здоровья, силы, выдержки и скорейшей победы Украины!
***
Дорогие защитники Украины! Ваша служба — это пример отваги, ума и силы. Вы оберегаете наш покой, противостоите врагам и поддерживаете стабильность в самые трудные времена. Пусть каждая ваша операция завершается успехом, а сердце будет наполнено верой в лучшее будущее.
***
Быть сотрудником СБУ — это ежедневный риск ради Украины. Спасибо за вашу службу! Ваша преданность, смелость и ум — это то, что помогает приближать победу. Пусть вам всегда везет в деле, которое вы делаете! С профессиональным праздником!
***
Сегодня поздравляем тех, кто стоит на защите национальной безопасности Украины! Пусть вам всегда сопутствует удача, поддержка родных, уважение и благодарность от народа. Ваш труд — залог спокойствия нашей страны! С Днем СБУ!
***
Дорогие сотрудники СБУ! Вы — герои, которые без лишних слов выполняют свою миссию — защищать Родину. Пусть ваше мужество и профессионализм будут вознаграждены мирным небом и благодарностью людей. Слава Украине!