Дякуємо за службу: привітання з Днем СБУ в картинках, віршах і прозі
Щороку 25 березня відначається День служби безпеки України. Це свято покликане вшанувати роботу українських спецслужб, які стоять на варті національної безпеки та борються з ворожими загрозами.
За час повномасштабної війни СБУ провела низку знакових операцій, викривши чимало російських шпигунів та виконуючи завдання глибоко в тилу РФ. Робота співробітників Служби безпеки вражає та заслуговує на найвищу повагу.
Тож сьогодні варто подякувати усім, хто служить на благо України. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем СБУ у картинках, віршах і прозі.
Привітання з Днем СБУ у віршах
СБУ — це честь і сила,
Захист, мужність і відвага.
Хай удача буде поруч,
А життя буде яскравим.
***
З Днем СБУ тебе вітаю!
Хай посміхнеться тобі доля,
Удача поряд хай літає,
А вдома сім’я завжди чекає.
***
СБУ – це наша сила,
Щит держави, міць і честь.
Хай країна процвітає,
А вам – наснаги й мужності бажаю.
***
Ваш розум – зброя, ваш дух – незламний,
І хай в житті усе складеться файно!
Міцного тилу, щастя й сили,
І мирного неба для всієї родини!
***
Хоробрі, сильні та завзяті,
Ви — щит України у війні.
Хай буде щастя у вашій хаті,
І мирні ранки в кожному дні!
Привітання з Днем СБУ в прозі
Дорогі співробітники Служби безпеки України! Ваші операції, ваш професіоналізм і відвага рятують Україну від загроз і роблять нас сильнішими. Дякуємо за вашу службу! Бажаємо міцного здоров’я, сили, витримки та якнайскорішої перемоги України!
***
Дорогі захисники України! Ваша служба – це приклад відваги, розуму та сили. Ви оберігаєте наш спокій, протистоїте ворогам і підтримуєте стабільність у найважчі часи. Нехай кожна ваша операція завершується успіхом, а серце буде наповнене вірою у краще майбутнє.
***
Бути співробітником СБУ – це щоденний ризик заради України. Дякуємо за вашу службу! Ваша відданість, сміливість і розум – це те, що допомагає наближати перемогу. Хай вам завжди щастить у справі, яку ви робите! З професійним святом!
***
Сьогодні вітаємо тих, хто стоїть на захисті національної безпеки України! Нехай вас завжди супроводжує удача, підтримка рідних, повага і вдячність від народу. Ваша праця – запорука спокою нашої країни! З Днем СБУ!
***
Дорогі співробітники СБУ! Ви – герої, які без зайвих слів виконують свою місію – захищати Батьківщину. Нехай ваша мужність і професіоналізм будуть винагороджені мирним небом і вдячністю людей. Слава Україні!