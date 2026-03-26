Вдохновения и мужества: поздравления с Днем Нацгвардии 2026
Ежегодно 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии. Этот праздник символизирует мужество, преданность и героизм тех, кто стоит на защите нашего государства. Национальная гвардия Украины — это символ несокрушимости украинского духа.
Факты ICTV подобрали лучшие поздравления с Днем Нацгвардии Украины в прозе, стихах и открытках.
Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины в прозе
Национальная гвардия Украины была создана в 2014 году, в самое тяжелое для страны время. Ее формирование стало ответом на внешнюю агрессию и внутренние вызовы. С тех пор гвардейцы неизменно демонстрируют свою преданность присяге, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Дорогие гвардейцы! В этот праздничный день хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваше мужество и отвагу. Ваша служба — это пример настоящего патриотизма и преданности. Пусть каждый ваш шаг будет наполнен силой и верой в победу.
Уважаемые защитники! Поздравляю вас с Днем Национальной гвардии Украины! Ваша несокрушимость — это щит, который защищает нашу страну. Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и побед на всех фронтах.
Герои нашей страны! В этот особый день мы чтим вашу преданность и героизм. Вы — пример для подражания, символ несокрушимости украинского народа. Пусть ваша сила и мужество всегда будут на страже нашей свободы.
От всей души поздравляю вас, гвардейцы, с вашим профессиональным праздником! Ваша служба — это подвиг, который мы никогда не забудем. Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и победного духа.
Дорогие воины Национальной гвардии! В этот день мы склоняем головы перед вашей отвагой и самоотверженностью. Вы — наша гордость и надежда. Пусть Бог хранит вас на каждом шагу вашей службы.
Поздравления с Днем Нацгвардии Украины: стихи
Вам, гвардейцы, слава и почет,
За вашу доблесть, верность, честь!
Пусть Бог хранит от всех невзгод,
И сил дает, чтоб побеждать и здесь!
Вы – щит страны, надежда и опора,
Защитники земли, ее сыны!
Пусть будет жизнь без горя и укора,
И мир наступит в ваши дни!
С Днем Национальной гвардии, ребята,
Вам мужества, отваги пожелаю!
Пусть будет жизнь на подвиги богата,
И Бог хранит от бед и зла, я знаю!
В День Нацгвардии Украины,
Мы вам желаем от души,
Здоровья крепкого, силы,
И счастья, мира и любви.
Пусть будет служба ваша легкой,
И пусть удача вам сопутствует всегда,
А дома ждут родные и близкие,
И помнят, любят вас всегда.
Короткие поздравления с Днем Нацгвардии Украины
- Поздравляю с Днем Нацгвардии Украины! Силы, мужества и побед!
- Нацгвардейцы, спасибо за службу! Пусть вас бережет судьба!
- С праздником, воины! Пусть отвага и сила ведут вас к победе!
- Слава Нацгвардии! Крепкого здоровья, несокрушимого духа и мира!
- Ваша храбрость — щит Украины! Спасибо и поздравляем с праздником!
- Отважным героям — почет и уважение! С Днем Нацгвардии!
- Слава Украине и ее защитникам! Мира, здоровья, победы!
- Ваша отвага — гордость нации! Поздравляем с Днем Нацгвардии!
- Спасибо за службу! Пусть удача и мир будут всегда рядом!
- Защитникам Украины — честь и слава! С праздником, герои!