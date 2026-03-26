Ежегодно 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии. Этот праздник символизирует мужество, преданность и героизм тех, кто стоит на защите нашего государства. Национальная гвардия Украины — это символ несокрушимости украинского духа.

Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины в прозе

Национальная гвардия Украины была создана в 2014 году, в самое тяжелое для страны время. Ее формирование стало ответом на внешнюю агрессию и внутренние вызовы. С тех пор гвардейцы неизменно демонстрируют свою преданность присяге, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дорогие гвардейцы! В этот праздничный день хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваше мужество и отвагу. Ваша служба — это пример настоящего патриотизма и преданности. Пусть каждый ваш шаг будет наполнен силой и верой в победу.

Уважаемые защитники! Поздравляю вас с Днем Национальной гвардии Украины! Ваша несокрушимость — это щит, который защищает нашу страну. Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и побед на всех фронтах.

Герои нашей страны! В этот особый день мы чтим вашу преданность и героизм. Вы — пример для подражания, символ несокрушимости украинского народа. Пусть ваша сила и мужество всегда будут на страже нашей свободы.

От всей души поздравляю вас, гвардейцы, с вашим профессиональным праздником! Ваша служба — это подвиг, который мы никогда не забудем. Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и победного духа.

Дорогие воины Национальной гвардии! В этот день мы склоняем головы перед вашей отвагой и самоотверженностью. Вы — наша гордость и надежда. Пусть Бог хранит вас на каждом шагу вашей службы.

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины: стихи

Вам, гвардейцы, слава и почет,

За вашу доблесть, верность, честь!

Пусть Бог хранит от всех невзгод,

И сил дает, чтоб побеждать и здесь!

Вы – щит страны, надежда и опора,

Защитники земли, ее сыны!

Пусть будет жизнь без горя и укора,

И мир наступит в ваши дни!

С Днем Национальной гвардии, ребята,

Вам мужества, отваги пожелаю!

Пусть будет жизнь на подвиги богата,

И Бог хранит от бед и зла, я знаю!

В День Нацгвардии Украины,

Мы вам желаем от души,

Здоровья крепкого, силы,

И счастья, мира и любви.

Пусть будет служба ваша легкой,

И пусть удача вам сопутствует всегда,

А дома ждут родные и близкие,

И помнят, любят вас всегда.

Короткие поздравления с Днем Нацгвардии Украины

Поздравляю с Днем Нацгвардии Украины! Силы, мужества и побед!

Нацгвардейцы, спасибо за службу! Пусть вас бережет судьба!

С праздником, воины! Пусть отвага и сила ведут вас к победе!

Слава Нацгвардии! Крепкого здоровья, несокрушимого духа и мира!

Ваша храбрость — щит Украины! Спасибо и поздравляем с праздником!

Отважным героям — почет и уважение! С Днем Нацгвардии!

Слава Украине и ее защитникам! Мира, здоровья, победы!

Ваша отвага — гордость нации! Поздравляем с Днем Нацгвардии!

Спасибо за службу! Пусть удача и мир будут всегда рядом!

Защитникам Украины — честь и слава! С праздником, герои!

