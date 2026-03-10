Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о формировании новых полков в составе корпусов Национальной гвардии Украины.

Об этом Игорь Клименко написал в Telegram.

Новые подразделения Нацгвардии: что известно

По словам министра, значительная часть подразделений системы Министерства внутренних дел Украины непосредственно выполняет боевые задачи на фронте.

Поэтому в ведомстве постоянно анализируют их применение, изменение характера боевых действий и опыт войны, чтобы повышать эффективность подразделений.

Клименко сообщил, что подписал приказ о формировании новых подразделений в составе корпусов Национальной гвардии.

Речь идет о создании полков беспилотных систем, штурмовых полков и отдельного полка прикрытия воздушного пространства.

По словам министра, главная цель этих изменений — усилить возможности подразделений на поле боя, масштабировать применение современных технологий и повысить эффективность противодействия воздушным угрозам.

Клименко отметил, что решение принято на основе анализа боевого опыта.

В частности, корпусная реформа в структуре Сил обороны, проведенная в прошлом году, уже демонстрирует эффективность во время боевых операций.

По словам министра, Украина и в дальнейшем будет масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранять жизни украинских военных и повышать результативность выполнения боевых задач.

