МВД формирует в Нацгвардии новые полки беспилотных систем и штурмовые подразделения — Клименко
- МВД формирует новые боевые подразделения в Нацгвардии.
- В составе корпусов создадут полки беспилотных систем.
- Также сформируют штурмовые полки и подразделение прикрытия воздушного пространства.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о формировании новых полков в составе корпусов Национальной гвардии Украины.
Об этом Игорь Клименко написал в Telegram.
Новые подразделения Нацгвардии: что известно
По словам министра, значительная часть подразделений системы Министерства внутренних дел Украины непосредственно выполняет боевые задачи на фронте.
Поэтому в ведомстве постоянно анализируют их применение, изменение характера боевых действий и опыт войны, чтобы повышать эффективность подразделений.
Клименко сообщил, что подписал приказ о формировании новых подразделений в составе корпусов Национальной гвардии.
Речь идет о создании полков беспилотных систем, штурмовых полков и отдельного полка прикрытия воздушного пространства.
По словам министра, главная цель этих изменений — усилить возможности подразделений на поле боя, масштабировать применение современных технологий и повысить эффективность противодействия воздушным угрозам.
Клименко отметил, что решение принято на основе анализа боевого опыта.
В частности, корпусная реформа в структуре Сил обороны, проведенная в прошлом году, уже демонстрирует эффективность во время боевых операций.
По словам министра, Украина и в дальнейшем будет масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранять жизни украинских военных и повышать результативность выполнения боевых задач.