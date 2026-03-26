Щорічно 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії. Це свято символізує мужність, відданість та героїзм тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Національна гвардія України – це символ незламності українського духу.

Привітання з Днем Національної гвардії України в прозі

***

Національна гвардія України була створена у 2014 році, у найважчий для країни час. Її формування стало відповіддю на зовнішню агресію та внутрішні виклики. З того часу гвардійці незмінно демонструють свою відданість присязі, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

***

Дорогі гвардійці! У цей святковий день хочу висловити вам щиру вдячність за вашу мужність та відвагу. Ваша служба – це приклад справжнього патріотизму та відданості. Нехай кожен ваш крок буде наповнений силою та вірою у перемогу.

***

Шановні захисники! Вітаю вас з Днем Національної гвардії України! Ваша незламність – це щит, який захищає нашу країну. Бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та перемог на всіх фронтах.

***

Герої нашої країни! У цей особливий день ми вшановуємо вашу відданість та героїзм. Ви – приклад для наслідування, символ незламності українського народу. Нехай ваша сила та мужність завжди будуть на варті нашої свободи.

***

Від щирого серця вітаю вас, гвардійці, з вашим професійним святом! Ваша служба – це подвиг, який ми ніколи не забудемо. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров’я та переможного духу.

***

Дорогі воїни Національної гвардії! У цей день ми схиляємо голови перед вашою відвагою та самовідданістю. Ви – наша гордість та надія. Нехай Бог береже вас на кожному кроці вашої служби.

Привітання з Днем Нацгвардії України: вірші

***

Ви – щит країни, гордість і надія,
Захисники землі, її сини!
Нехай здійсняться ваші мрії,
І мир настане в наші дні!

***

З Днем Національної гвардії вітаю,
Вам мужності, відваги побажаю!
Нехай щастить в усіх боях,
І береже вас Бог на небесах!

***

Гвардійці, ви – герої нашої землі,
Вам слава й честь, низький уклін!
Нехай щасливі будуть дні ваші,
І мир настане, без руїн!

***

Ти – воїн Нацгвардії сміливий,
Рішучий, сильний, умілий,
Тобою пишається Україна,
Тобі довіряє вона!
Крізь труднощі і відстані
Ти з честю неси це звання,
Почеснішої місії немає,
Удачі тобі і перемог!

***

З Днем гвардії, захисники країни,
Ви – наша гордість, наша сила!
Нехай Господь оберігає вас невпинно,
І доля буде завжди мила!

Привітання з Днем Нацгвардії України: картинки

Короткі привітання з Днем Нацгвардії України

  • Вітаю з Днем Нацгвардії України! Сили, мужності та перемог!
  • Нацгвардійці, дякуємо за службу! Нехай вас береже доля!
  • Зі святом, воїни! Хай відвага та сила ведуть вас до перемоги!
  • Слава Нацгвардії! Міцного здоров’я, незламного духу та миру!
  • Ваша хоробрість – щит України! Дякуємо та вітаємо зі святом!
  • Відважним героям – шана й повага! З Днем Нацгвардії!
  • Слава Україні та її захисникам! Миру, здоров’я, перемоги!
  • Ваша відвага – гордість нації! Вітаємо з Днем Нацгвардії!
  • Дякуємо за службу! Хай удача та мир будуть завжди поруч!
  • Захисникам України – честь і слава! Зі святом, герої!
