Наснаги та мужності: привітання із Днем Нацгвардії 2026
Щорічно 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії. Це свято символізує мужність, відданість та героїзм тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Національна гвардія України – це символ незламності українського духу.
Привітання з Днем Національної гвардії України в прозі
***
Національна гвардія України була створена у 2014 році, у найважчий для країни час. Її формування стало відповіддю на зовнішню агресію та внутрішні виклики. З того часу гвардійці незмінно демонструють свою відданість присязі, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.
***
Дорогі гвардійці! У цей святковий день хочу висловити вам щиру вдячність за вашу мужність та відвагу. Ваша служба – це приклад справжнього патріотизму та відданості. Нехай кожен ваш крок буде наповнений силою та вірою у перемогу.
***
Шановні захисники! Вітаю вас з Днем Національної гвардії України! Ваша незламність – це щит, який захищає нашу країну. Бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та перемог на всіх фронтах.
***
Герої нашої країни! У цей особливий день ми вшановуємо вашу відданість та героїзм. Ви – приклад для наслідування, символ незламності українського народу. Нехай ваша сила та мужність завжди будуть на варті нашої свободи.
***
Від щирого серця вітаю вас, гвардійці, з вашим професійним святом! Ваша служба – це подвиг, який ми ніколи не забудемо. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров’я та переможного духу.
***
Дорогі воїни Національної гвардії! У цей день ми схиляємо голови перед вашою відвагою та самовідданістю. Ви – наша гордість та надія. Нехай Бог береже вас на кожному кроці вашої служби.
Привітання з Днем Нацгвардії України: вірші
***
Ви – щит країни, гордість і надія,
Захисники землі, її сини!
Нехай здійсняться ваші мрії,
І мир настане в наші дні!
***
З Днем Національної гвардії вітаю,
Вам мужності, відваги побажаю!
Нехай щастить в усіх боях,
І береже вас Бог на небесах!
***
Гвардійці, ви – герої нашої землі,
Вам слава й честь, низький уклін!
Нехай щасливі будуть дні ваші,
І мир настане, без руїн!
***
Ти – воїн Нацгвардії сміливий,
Рішучий, сильний, умілий,
Тобою пишається Україна,
Тобі довіряє вона!
Крізь труднощі і відстані
Ти з честю неси це звання,
Почеснішої місії немає,
Удачі тобі і перемог!
***
З Днем гвардії, захисники країни,
Ви – наша гордість, наша сила!
Нехай Господь оберігає вас невпинно,
І доля буде завжди мила!
Привітання з Днем Нацгвардії України: картинки
Короткі привітання з Днем Нацгвардії України
- Вітаю з Днем Нацгвардії України! Сили, мужності та перемог!
- Нацгвардійці, дякуємо за службу! Нехай вас береже доля!
- Зі святом, воїни! Хай відвага та сила ведуть вас до перемоги!
- Слава Нацгвардії! Міцного здоров’я, незламного духу та миру!
- Ваша хоробрість – щит України! Дякуємо та вітаємо зі святом!
- Відважним героям – шана й повага! З Днем Нацгвардії!
- Слава Україні та її захисникам! Миру, здоров’я, перемоги!
- Ваша відвага – гордість нації! Вітаємо з Днем Нацгвардії!
- Дякуємо за службу! Хай удача та мир будуть завжди поруч!
- Захисникам України – честь і слава! Зі святом, герої!