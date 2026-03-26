Щорічно 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії. Це свято символізує мужність, відданість та героїзм тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Національна гвардія України – це символ незламності українського духу.

Привітання з Днем Національної гвардії України в прозі

Національна гвардія України була створена у 2014 році, у найважчий для країни час. Її формування стало відповіддю на зовнішню агресію та внутрішні виклики. З того часу гвардійці незмінно демонструють свою відданість присязі, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Дорогі гвардійці! У цей святковий день хочу висловити вам щиру вдячність за вашу мужність та відвагу. Ваша служба – це приклад справжнього патріотизму та відданості. Нехай кожен ваш крок буде наповнений силою та вірою у перемогу.

Шановні захисники! Вітаю вас з Днем Національної гвардії України! Ваша незламність – це щит, який захищає нашу країну. Бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та перемог на всіх фронтах.

Герої нашої країни! У цей особливий день ми вшановуємо вашу відданість та героїзм. Ви – приклад для наслідування, символ незламності українського народу. Нехай ваша сила та мужність завжди будуть на варті нашої свободи.

Від щирого серця вітаю вас, гвардійці, з вашим професійним святом! Ваша служба – це подвиг, який ми ніколи не забудемо. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров’я та переможного духу.

Дорогі воїни Національної гвардії! У цей день ми схиляємо голови перед вашою відвагою та самовідданістю. Ви – наша гордість та надія. Нехай Бог береже вас на кожному кроці вашої служби.

Привітання з Днем Нацгвардії України: вірші

Ви – щит країни, гордість і надія,

Захисники землі, її сини!

Нехай здійсняться ваші мрії,

І мир настане в наші дні!

З Днем Національної гвардії вітаю,

Вам мужності, відваги побажаю!

Нехай щастить в усіх боях,

І береже вас Бог на небесах!

Гвардійці, ви – герої нашої землі,

Вам слава й честь, низький уклін!

Нехай щасливі будуть дні ваші,

І мир настане, без руїн!

Ти – воїн Нацгвардії сміливий,

Рішучий, сильний, умілий,

Тобою пишається Україна,

Тобі довіряє вона!

Крізь труднощі і відстані

Ти з честю неси це звання,

Почеснішої місії немає,

Удачі тобі і перемог!

З Днем гвардії, захисники країни,

Ви – наша гордість, наша сила!

Нехай Господь оберігає вас невпинно,

І доля буде завжди мила!

Короткі привітання з Днем Нацгвардії України

Вітаю з Днем Нацгвардії України! Сили, мужності та перемог!

Нацгвардійці, дякуємо за службу! Нехай вас береже доля!

Зі святом, воїни! Хай відвага та сила ведуть вас до перемоги!

Слава Нацгвардії! Міцного здоров’я, незламного духу та миру!

Ваша хоробрість – щит України! Дякуємо та вітаємо зі святом!

Відважним героям – шана й повага! З Днем Нацгвардії!

Слава Україні та її захисникам! Миру, здоров’я, перемоги!

Ваша відвага – гордість нації! Вітаємо з Днем Нацгвардії!

Дякуємо за службу! Хай удача та мир будуть завжди поруч!

Захисникам України – честь і слава! Зі святом, герої!

