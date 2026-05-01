Какой праздник 1 мая 2026 и как уборка в доме избавляет от невзгод
Сегодня, 1 мая, Украина вместе со всем миром отмечает День весны и труда. Православные христиане вспоминают пророка Иеремию и благоверную царицу Тамару.
Факты ICTV подготовили информацию о церковных и светских событиях этого дня, список именинников, приметы и советы, чего стоит избегать и что рекомендуется сделать.
Какой сегодня церковный праздник — 1 мая 2026 года
В этот день православная церковь чтит память святого пророка Иеремии из Анатота. Он начал пророческое служение в 15 лет, предостерегал иудеев от отступления от Бога и предсказал падение Иерусалима. Его слова сбылись еще при его жизни.
Также в этот день вспоминают благоверную святую Тамару — грузинскую царицу из династии Багратиони. Под ее правлением Грузия достигла расцвета. Царица строила храмы, укрепляла веру и осталась в истории как символ справедливости и духовной силы.
Какой сегодня, 1 мая 2026 года, день в Украине
1 мая в Украине и многих других странах отмечают День весны и труда. Этот праздник — символ возрождения природы и уважения к работникам. Он берет начало в забастовках американских рабочих 1886 года, которые требовали сокращения рабочего дня до восьми часов. События в Чикаго стали толчком для международного рабочего движения.
Уже в конце XIX века майские демонстрации охватили Европу. Впоследствии праздник приобрел политическое значение, а в советское время превратился в День солидарности трудящихся. В независимой Украине праздник приобрел значение обновления, толоки и весеннего отдыха.
Кто празднует день ангела 1 мая 2026 года
Именины сегодня отмечают обладатели имен Иеремия, Игнатий, Макарий, Тамара и Нина.
Что нельзя делать 1 мая 2026 года
- Избегайте физически тяжелой работы — день больше подходит для отдыха, молитвы и добрых дел.
- Не ругайтесь, не ссорьтесь и не впадайте в негатив.
- Не берите и не давайте в долг. Считается, что это навредит будущему урожаю и благосостоянию.
- Не игнорируйте просьбы о помощи — в этот день важно проявлять милосердие.
- Запрещено обижать животных — это особенно плохой знак.
Что можно делать сегодня
В день памяти святой Тамары верующие обращаются к ней с просьбами об освобождении от вредных привычек, духовном и физическом исцелении, а также за защиту для своей страны.
Пророку Иеремии молятся о благословении на хороший урожай и благоприятную погоду для полевых работ. В народе верили, что именно в этот день пророк запрягает свою небесную колесницу, чтобы помочь земледельцам.
1 мая считается удачным днем для уборки, наведения порядка в доме и мыслях. Генеральная очистка пространства — это не только физический труд, но и способ избавиться от накопленного негатива. Весна — время обновления, поэтому важно оставить в прошлом все лишнее.
В этот день также советуют совершать добрые дела: помогать тем, кто в этом нуждается, проявлять милосердие, делиться теплом и заботой. Считается, что добро, сделанное 1 мая, обязательно вернется сторицей.
Народные приметы на 1 мая 2026 года
- Ясный день — лето будет солнечным и урожайным.
- Дождь с самого утра — ждите влажного лета.
- Утром прохладно, а днем тепло — начало лета будет мягким, а потом — жарким.
- Много росы — хорошо уродят огурцы и капуста.
- Гром — к теплому лету и хорошему урожаю.
- Насекомые появились массово — к фруктовому году.
- Если муравьи суетятся — будет дождливый май.
- Муравьи сидят спокойно — к хорошему урожаю пшеницы.
- Листья на деревьях распустились полностью — лето придет рано и будет длительным.