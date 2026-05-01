Сьогодні, 1 травня, Україна разом з усім світом відзначає День весни та праці. Православні християни згадують пророка Єремію та благовірну царицю Тамару.

Факти ICTV підготували інформацію про церковні й світські події цього дня, список іменинників, прикмети та поради, чого варто уникати й що рекомендується зробити.

Яке сьогодні церковне свято – 1 травня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святого пророка Єремії з Анатота. Він почав пророче служіння у 15 років, застерігав юдеїв від відступу від Бога та передбачив падіння Єрусалиму. Його слова справдилися ще за його життя.

Також цього дня згадують благовірну святу Тамару – грузинську царицю з династії Багратіоні. Під її правлінням Грузія досягла розквіту. Цариця будувала храми, зміцнювала віру та залишилася в історії як символ справедливості й духовної сили.

Який сьогодні, 1 травня 2026 року, день в Україні

1 травня в Україні та багатьох інших країнах відзначають День весни і праці. Це свято – символ відродження природи й поваги до працівників. Воно бере початок у страйках американських робітників 1886 року, які вимагали скорочення робочого дня до восьми годин. Події в Чикаго стали поштовхом для міжнародного робітничого руху.

Вже наприкінці XIX століття травневі демонстрації охопили Європу. Згодом свято набуло політичного значення, а за радянських часів перетворилося на День солідарності трудящих. У незалежній Україні свято набуло значення оновлення, толоки й весняного відпочинку.

Хто святкує день ангела 1 травня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники імен Єремія, Ігнатій, Макарій, Тамара та Ніна.

Що не можна робити 1 травня 2026 року

Уникайте фізично важкої роботи – день більше підходить для відпочинку, молитви й добрих справ.

Не лайтеся, не сваріться та не впадайте у негатив.

Не беріть і не давайте в борг. Вважається, що це зашкодить майбутньому врожаю й добробуту.

Не ігноруйте прохання про допомогу – цього дня важливо проявляти милосердя.

Заборонено кривдити тварин – це особливо поганий знак.

Що можна робити сьогодні

У день пам’яті святої Тамари віряни звертаються до неї з проханнями про звільнення від шкідливих звичок, духовне та фізичне зцілення, а також за захист для своєї країни.

Пророку Єремії моляться про благословення на добрий урожай і сприятливу погоду для польових робіт. У народі вірили, що саме цього дня пророк запрягає свою небесну колісницю, щоб допомогти хліборобам.

1 травня вважається вдалим днем для прибирання, наведення ладу в домі та думках. Генеральне очищення простору – це не лише фізична праця, а й спосіб позбутися накопиченого негативу. Весна — час оновлення, тому важливо залишити в минулому все зайве.

Цього дня також радять чинити добрі справи: допомагати тим, хто цього потребує, проявляти милосердя, ділитися теплом і турботою. Вважається, що добро, зроблене 1 травня, обов’язково повернеться сторицею.

Народні прикмети на 1 травня 2026 року

Ясний день – літо буде сонячним і врожайним.

Дощ із самого ранку – чекайте на вологе літо.

Вранці прохолодно, а вдень тепло – початок літа буде м’яким, а потім – спекотним.

Багато роси – гарно вродять огірки та капуста.

Грім – до теплого літа й доброго врожаю.

Комахи з’явилися масово – на фруктовий рік.

Якщо мурахи метушаться – буде дощовий травень.

Мурахи сидять спокійно – на гарний врожай пшениці.

Листя на деревах розпустилося повністю – літо прийде рано й буде тривалим.

