День медицинской сестры: когда отмечают в 2026 году и что пожелать
Международный день медсестры в 2026 году отмечают 12 мая. Дата постоянная — именно в этот день чествуют роль медсестер в системе здравоохранения и их ежедневную работу с пациентами.
День медицинской сестры в 2026 году выпадает на вторник, 12 мая. Праздник международный и отмечается в большинстве стран мира, в том числе и в Украине.
Дата связана с днем рождения Флоренс Найтингейл – британской медсестры, которую считают основательницей современного медсестринства. Она заложила основы профессии и системного ухода за пациентами.
Праздник официально ввела International Council of Nurses – международная организация, объединяющая профессиональные сообщества медсестер.
Каждый год она определяет ключевую тему профессионального дня. В 2026 году она звучит как: Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives (Наши медсестры. Наше будущее. Сильные медсестры спасают жизнь).
Значение праздника Международный день медсестры
Медицинские сестры – это самая большая группа работников в сфере здравоохранения. Они обеспечивают уход за пациентами, контролируют лечение, работают в больницах, поликлиниках, военной медицине и реабилитации.
В Украине роль медсестер особенно ощутима во время войны — именно они ежедневно работают в сложных условиях, помогают раненым и поддерживают стабильность медицинской системы.
Международный день медицинской сестры — повод поблагодарить за эту работу и еще раз обратить внимание на важность профессии.
Поздравления с Днем медицинской сестры — стихи
Медсестра – это не просто работа,
Это призванье, тепло и забота,
Сегодня праздник у вас –
Примите поздравления от нас!
***
Кто поставит нам укол,
Под язык даст валидол,
Рану бережно промоет,
Гипс наложит, успокоит?
Верно, это все она —
Медицинская сестра!
Пожелаем в праздник этот
Вам тепла, добра и света!
***
В День медсестры есть снова повод
Спасибо искренне сказать!
Добро в душе — вот главный довод,
Чтобы лечить и помогать.
Ваш труд бесценный, благородный!
Спасибо скажем за него.
И в праздник ваш международный
Желаем лучшего всего!
***
С Днем медсестры хочу поздравить,
Добра и счастья пожелать.
“Вы ангелы добра и счастья”, —
Хочу вам в праздник я сказать.
Спасибо вам за все старанья,
За милосердие, уют.
Несет всегда пусть исцеленье
Ваш благородный, сложный труд.
Желаю счастья в жизни личной,
Чтоб лишь здоровы были вы,
Чтоб светлой радости моменты
Вам в жизни были суждены.
***
Всем медсестрам посвящаю:
С праздником их поздравляю!
Пусть сбываются мечты
Лучшие на свете вы!
Вам терпения на работе,
Каждый день в трудах, заботе,
Пусть все будет хорошо
И проходит все легко!
Пожелаю много счастья,
Пусть уходят все ненастья,
Чтоб не знали вы нужды,
Вам спасибо за труды!
Поздравления с Днем медицинской сестры — проза
Поздравления с Международным днем медсестры! Спасибо за выдержку во время тревог, за холодный ум и профессиональные руки! Пусть рабочие смены будут спокойными, а дома всегда ждет уют! Здоровья вам и силы!
***
Поздравляем с Днем медицинской сестры! Вы — то самое ключевое звено, на котором держится лечебный процесс. Желаем, чтобы ваш труд по достоинству ценился, а каждый пациент быстро шел на выздоровление! Вдохновения вам в эти непростые времена!
***
С профессиональным праздником, медсестры! Желаю железного терпения, душевного спокойствия и обязательного отдыха, которого вы так заслуживаете. Спасибо за преданность делу!
***
Медсестры, поздравляю с праздником! Желаю меньше сложных дежурств и поводов для радости. Пусть профессиональные навыки только усовершенствуются, а эмоциональный ресурс никогда не исчерпывается. Спасибо за вашу неутомимую работу на фронте и в тылу! Вы сердце медицинской команды. Мира и благополучия!
***
Примите поздравления с Международным днем медсестры! В постоянно меняющемся мире ваша готовность помогать остается неизменной. Желаю вам чувствовать благодарность людей не только по праздникам, а каждый день. Пусть хватает энергии на работу, на близких и, самое главное, на самое себя. Берегите себя!
***
Профессия медсестры сейчас – это высокая квалификация и невероятная стрессоустойчивость. Спасибо за то, что в условиях сегодняшних вызовов вы остаетесь на своем посту. Желаем профессионального роста, достойных условий труда и стабильности, которой нам всем сейчас не хватает. С праздником!