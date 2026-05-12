Когда День медицинской сестры в 2026 году

День медицинской сестры в 2026 году выпадает на вторник, 12 мая. Праздник международный и отмечается в большинстве стран мира, в том числе и в Украине.

Когда День медицинской сестры в 2026 году

День медицинской сестры в 2026 году выпадает на вторник, 12 мая. Праздник международный и отмечается в большинстве стран мира, в том числе и в Украине.

Дата связана с днем ​​рождения Флоренс Найтингейл – британской медсестры, которую считают основательницей современного медсестринства. Она заложила основы профессии и системного ухода за пациентами.

Праздник официально ввела International Council of Nurses – международная организация, объединяющая профессиональные сообщества медсестер.

Каждый год она определяет ключевую тему профессионального дня. В 2026 году она звучит как: Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives (Наши медсестры. Наше будущее. Сильные медсестры спасают жизнь).

Значение праздника Международный день медсестры

Медицинские сестры – это самая большая группа работников в сфере здравоохранения. Они обеспечивают уход за пациентами, контролируют лечение, работают в больницах, поликлиниках, военной медицине и реабилитации.

В Украине роль медсестер особенно ощутима во время войны — именно они ежедневно работают в сложных условиях, помогают раненым и поддерживают стабильность медицинской системы.

Международный день медицинской сестры — повод поблагодарить за эту работу и еще раз обратить внимание на важность профессии.

Поздравления с Днем медицинской сестры — стихи

Медсестра – это не просто работа,

Это призванье, тепло и забота,

Сегодня праздник у вас –

Примите поздравления от нас!

***

Кто поставит нам укол,

Под язык даст валидол,

Рану бережно промоет,

Гипс наложит, успокоит?

Верно, это все она —

Медицинская сестра!

Пожелаем в праздник этот

Вам тепла, добра и света!

***

В День медсестры есть снова повод

Спасибо искренне сказать!

Добро в душе — вот главный довод,

Чтобы лечить и помогать.

Ваш труд бесценный, благородный!

Спасибо скажем за него.

И в праздник ваш международный

Желаем лучшего всего!

***

С Днем медсестры хочу поздравить,

Добра и счастья пожелать.

“Вы ангелы добра и счастья”, —

Хочу вам в праздник я сказать.

Спасибо вам за все старанья,

За милосердие, уют.

Несет всегда пусть исцеленье

Ваш благородный, сложный труд.

Желаю счастья в жизни личной,

Чтоб лишь здоровы были вы,

Чтоб светлой радости моменты

Вам в жизни были суждены.

***

Всем медсестрам посвящаю:

С праздником их поздравляю!

Пусть сбываются мечты

Лучшие на свете вы!

Вам терпения на работе,

Каждый день в трудах, заботе,

Пусть все будет хорошо

И проходит все легко!

Пожелаю много счастья,

Пусть уходят все ненастья,

Чтоб не знали вы нужды,

Вам спасибо за труды!

Поздравления с Днем медицинской сестры — проза

Поздравления с Международным днем ​​медсестры! Спасибо за выдержку во время тревог, за холодный ум и профессиональные руки! Пусть рабочие смены будут спокойными, а дома всегда ждет уют! Здоровья вам и силы!

***

Поздравляем с Днем медицинской сестры! Вы — то самое ключевое звено, на котором держится лечебный процесс. Желаем, чтобы ваш труд по достоинству ценился, а каждый пациент быстро шел на выздоровление! Вдохновения вам в эти непростые времена!

***

С профессиональным праздником, медсестры! Желаю железного терпения, душевного спокойствия и обязательного отдыха, которого вы так заслуживаете. Спасибо за преданность делу!

***

Медсестры, поздравляю с праздником! Желаю меньше сложных дежурств и поводов для радости. Пусть профессиональные навыки только усовершенствуются, а эмоциональный ресурс никогда не исчерпывается. Спасибо за вашу неутомимую работу на фронте и в тылу! Вы сердце медицинской команды. Мира и благополучия!

***

Примите поздравления с Международным днем ​​медсестры! В постоянно меняющемся мире ваша готовность помогать остается неизменной. Желаю вам чувствовать благодарность людей не только по праздникам, а каждый день. Пусть хватает энергии на работу, на близких и, самое главное, на самое себя. Берегите себя!

***

Профессия медсестры сейчас – это высокая квалификация и невероятная стрессоустойчивость. Спасибо за то, что в условиях сегодняшних вызовов вы остаетесь на своем посту. Желаем профессионального роста, достойных условий труда и стабильности, которой нам всем сейчас не хватает. С праздником!

