Міжнародний день медичної сестри у 2026 році відзначають 12 травня. Дата є сталою — саме цього дня вшановують роль медсестер у системі охорони здоров’я та їхню щоденну роботу з пацієнтами.

Коли День медичної сестри у 2026 році

День медичної сестри у 2026 році припадає на вівторок, 12 травня. Свято є міжнародним і відзначається у більшості країн світу, зокрема і в Україні.

Дата пов’язана з днем народження Флоренс Найтінгейл — британської медсестри, яку вважають засновницею сучасного медсестринства. Саме вона заклала основи професії та системного догляду за пацієнтами.

Свято офіційно запровадила International Council of Nurses — міжнародна організація, яка об’єднує професійні спільноти медсестер.

Щороку вона визначає ключову тему професійного дня. У 2026 році вона звучить як: Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives (Наші медсестри. Наше майбутнє. Сильні медсестри рятують життя).

Чому це свято важливе

Медичні сестри — це найбільша група працівників у сфері охорони здоров’я. Вони забезпечують догляд за пацієнтами, контролюють лікування, працюють у лікарнях, поліклініках, військовій медицині та реабілітації.

В Україні роль медсестер особливо відчутна під час війни — саме вони щодня працюють у складних умовах, допомагають пораненим і підтримують стабільність медичної системи.

Міжнародний день медичної сестри — це привід подякувати за цю роботу та ще раз звернути увагу на важливість професії.

Привітання з Днем медичної сестри — вірші

Медсестра — це не просто робота,

Це призвання, тепло і турбота,

Сьогодні свято у вас —

Прийміть вітання від нас!

***

Медсестринську всю родину

Привітати хочу нині.

Побажати вам здоров’я

І удачі в кожній днині!

Хай легкою праця буде,

Хай її цінують люди,

Щоб ви добрий настрій мали

Усмішкою — лікували!

***

З Днем медсестри привітать поспішаю,

Натхнення та успіхів в праці бажаю!

Нехай завжди збувається всі мрії,

Й ніколи не залишать віра та надія!

***

З Днем медичної сестри!

Дякую за працю плідну!

Грошей більших рази в три

Всі зусилля ваші гідні.

А тепло душі, любов —

Взагалі це все безцінне.

Тож хай хвалять всі вас знов

І цінують неодмінно!

***

З Днем медичної сестри

Вас сердечно я вітаю,

Шлю низький уклін я щиро,

Щастя вам в житті бажаю.

Буде хай здоровим тіло,

Милосердною душа,

Щоб усім хворобам, болям

Могли дати відкоша!

Привітання з Днем медичної сестри — проза

Вітання з Міжнародним днем медсестри! Дякуємо за витримку під час тривог, за холодний розум і професійні руки! Нехай робочі зміни будуть спокійними, а вдома завжди чекає затишок! Здоров’я вам та сили!

***

Вітаємо з Днем медичної сестри! Ви — та сама ключова ланка, на якій тримається лікувальний процес. Бажаємо, щоб ваша праця належно цінувалася, а кожен пацієнт швидно йшов на одужання! Наснаги вам у ці непрості часи!

***

З професійним святом, медсестри! Бажаю залізного терпіння, душевного спокою та обов’язкового відпочинку, на який ви так заслуговуєте. Дякую за відданість справі!

***

Медсестри, вітаю зі святом! Бажаю менше складних чергувань і більше приводів для радості. Нехай професійні навички лише вдосконалюються, а емоційний ресурс ніколи не вичерпується. Дякую за вашу невтомну працю на фрнті та в тилу! Ви — серце медичної команди. Миру та добробуту!

***

Прийміть вітання з Міжнародним днем медсестри! У світі, що постійно змінюється, ваша готовність допомагати залишається незмінною. Бажаю вам відчувати вдячність людей не лише у свята, а щодня. Нехай вистачає енергії на роботу, на близьких і, найголовніше, на саму себе. Бережіть себе!

***

Професія медсестри зараз — це висока кваліфікація та неймовірна стресостійкість. Дякуємо за те, що в умовах викликів сьогодення ви залишаєтесь на своєму посту. Бажаємо професійного зростання, гідних умов праці та стабільності, якої нам усім зараз бракує. Зі святом!

