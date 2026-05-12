День медичної сестри: коли святкують у 2026 році і що побажати
Міжнародний день медичної сестри у 2026 році відзначають 12 травня. Дата є сталою — саме цього дня вшановують роль медсестер у системі охорони здоров’я та їхню щоденну роботу з пацієнтами.
День медичної сестри у 2026 році припадає на вівторок, 12 травня. Свято є міжнародним і відзначається у більшості країн світу, зокрема і в Україні.
Дата пов’язана з днем народження Флоренс Найтінгейл — британської медсестри, яку вважають засновницею сучасного медсестринства. Саме вона заклала основи професії та системного догляду за пацієнтами.
Свято офіційно запровадила International Council of Nurses — міжнародна організація, яка об’єднує професійні спільноти медсестер.
Щороку вона визначає ключову тему професійного дня. У 2026 році вона звучить як: Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives (Наші медсестри. Наше майбутнє. Сильні медсестри рятують життя).
Чому це свято важливе
Медичні сестри — це найбільша група працівників у сфері охорони здоров’я. Вони забезпечують догляд за пацієнтами, контролюють лікування, працюють у лікарнях, поліклініках, військовій медицині та реабілітації.
В Україні роль медсестер особливо відчутна під час війни — саме вони щодня працюють у складних умовах, допомагають пораненим і підтримують стабільність медичної системи.
Міжнародний день медичної сестри — це привід подякувати за цю роботу та ще раз звернути увагу на важливість професії.
Привітання з Днем медичної сестри — вірші
Медсестра — це не просто робота,
Це призвання, тепло і турбота,
Сьогодні свято у вас —
Прийміть вітання від нас!
***
Медсестринську всю родину
Привітати хочу нині.
Побажати вам здоров’я
І удачі в кожній днині!
Хай легкою праця буде,
Хай її цінують люди,
Щоб ви добрий настрій мали
Усмішкою — лікували!
***
З Днем медсестри привітать поспішаю,
Натхнення та успіхів в праці бажаю!
Нехай завжди збувається всі мрії,
Й ніколи не залишать віра та надія!
***
З Днем медичної сестри!
Дякую за працю плідну!
Грошей більших рази в три
Всі зусилля ваші гідні.
А тепло душі, любов —
Взагалі це все безцінне.
Тож хай хвалять всі вас знов
І цінують неодмінно!
***
З Днем медичної сестри
Вас сердечно я вітаю,
Шлю низький уклін я щиро,
Щастя вам в житті бажаю.
Буде хай здоровим тіло,
Милосердною душа,
Щоб усім хворобам, болям
Могли дати відкоша!
Привітання з Днем медичної сестри — проза
Вітання з Міжнародним днем медсестри! Дякуємо за витримку під час тривог, за холодний розум і професійні руки! Нехай робочі зміни будуть спокійними, а вдома завжди чекає затишок! Здоров’я вам та сили!
***
Вітаємо з Днем медичної сестри! Ви — та сама ключова ланка, на якій тримається лікувальний процес. Бажаємо, щоб ваша праця належно цінувалася, а кожен пацієнт швидно йшов на одужання! Наснаги вам у ці непрості часи!
***
З професійним святом, медсестри! Бажаю залізного терпіння, душевного спокою та обов’язкового відпочинку, на який ви так заслуговуєте. Дякую за відданість справі!
***
Медсестри, вітаю зі святом! Бажаю менше складних чергувань і більше приводів для радості. Нехай професійні навички лише вдосконалюються, а емоційний ресурс ніколи не вичерпується. Дякую за вашу невтомну працю на фрнті та в тилу! Ви — серце медичної команди. Миру та добробуту!
***
Прийміть вітання з Міжнародним днем медсестри! У світі, що постійно змінюється, ваша готовність допомагати залишається незмінною. Бажаю вам відчувати вдячність людей не лише у свята, а щодня. Нехай вистачає енергії на роботу, на близьких і, найголовніше, на саму себе. Бережіть себе!
***
Професія медсестри зараз — це висока кваліфікація та неймовірна стресостійкість. Дякуємо за те, що в умовах викликів сьогодення ви залишаєтесь на своєму посту. Бажаємо професійного зростання, гідних умов праці та стабільності, якої нам усім зараз бракує. Зі святом!