Міжнародний день медичної сестри у 2026 році відзначають 12 травня. Дата є сталою — саме цього дня вшановують роль медсестер у системі охорони здоров’я та їхню щоденну роботу з пацієнтами.

Коли День медичної сестри у 2026 році

День медичної сестри у 2026 році припадає на вівторок, 12 травня. Свято є міжнародним і відзначається у більшості країн світу, зокрема і в Україні.

Дата пов’язана з днем народження Флоренс Найтінгейл — британської медсестри, яку вважають засновницею сучасного медсестринства. Саме вона заклала основи професії та системного догляду за пацієнтами.

Зараз дивляться

Свято офіційно запровадила International Council of Nurses — міжнародна організація, яка об’єднує професійні спільноти медсестер.

Щороку вона визначає ключову тему професійного дня. У 2026 році вона звучить як: Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives (Наші медсестри. Наше майбутнє. Сильні медсестри рятують життя).

Чому це свято важливе

Медичні сестри — це найбільша група працівників у сфері охорони здоров’я. Вони забезпечують догляд за пацієнтами, контролюють лікування, працюють у лікарнях, поліклініках, військовій медицині та реабілітації.

В Україні роль медсестер особливо відчутна під час війни — саме вони щодня працюють у складних умовах, допомагають пораненим і підтримують стабільність медичної системи.

Міжнародний день медичної сестри — це привід подякувати за цю роботу та ще раз звернути увагу на важливість професії.

Привітання з Днем медичної сестри — картинки

Міжнародний день медсестри - привітання

Привітання з Днем медичної сестри 2026 у картинках

Міжнародний день медсестри - привітання

Листівки до Дня медсестри 2026

Міжнародний день медсестри - привітання

З Днем медичної сестри – картинки

Міжнародний день медсестри - привітання

Картинки з привітанням до Міжнародного дня медсестри

Міжнародний день медсестри - привітання

З Днем медичної сестри 2026 – найкращі побажання

Привітання з Днем медичної сестри — вірші

Медсестра — це не просто робота,
Це призвання, тепло і турбота,
Сьогодні свято у вас —
Прийміть вітання від нас!

***

Медсестринську всю родину
Привітати хочу нині.
Побажати вам здоров’я
І удачі в кожній днині!

Хай легкою праця буде,
Хай її цінують люди,
Щоб ви добрий настрій мали
Усмішкою — лікували!

***

З Днем медсестри привітать поспішаю,
Натхнення та успіхів в праці бажаю!
Нехай завжди збувається всі мрії,
Й ніколи не залишать віра та надія!

***

З Днем медичної сестри!
Дякую за працю плідну!
Грошей більших рази в три
Всі зусилля ваші гідні.

А тепло душі, любов —
Взагалі це все безцінне.
Тож хай хвалять всі вас знов
І цінують неодмінно!

***

З Днем медичної сестри
Вас сердечно я вітаю,
Шлю низький уклін я щиро,
Щастя вам в житті бажаю.

Буде хай здоровим тіло,
Милосердною душа,
Щоб усім хворобам, болям
Могли дати відкоша!

Привітання з Днем медичної сестри — проза

Вітання з Міжнародним днем медсестри! Дякуємо за витримку під час тривог, за холодний розум і професійні руки! Нехай робочі зміни будуть спокійними, а вдома завжди чекає затишок! Здоров’я вам та сили!

***

Вітаємо з Днем медичної сестри! Ви — та сама ключова ланка, на якій тримається лікувальний процес. Бажаємо, щоб ваша праця належно цінувалася, а кожен пацієнт швидно йшов на одужання! Наснаги вам у ці непрості часи!

***

З професійним святом, медсестри! Бажаю залізного терпіння, душевного спокою та обов’язкового відпочинку, на який ви так заслуговуєте. Дякую за відданість справі!

***

Медсестри, вітаю зі святом! Бажаю менше складних чергувань і більше приводів для радості. Нехай професійні навички лише вдосконалюються, а емоційний ресурс ніколи не вичерпується. Дякую за вашу невтомну працю на фрнті та в тилу! Ви — серце медичної команди. Миру та добробуту!

***

Прийміть вітання з Міжнародним днем медсестри! У світі, що постійно змінюється, ваша готовність допомагати залишається незмінною. Бажаю вам відчувати вдячність людей не лише у свята, а щодня. Нехай вистачає енергії на роботу, на близьких і, найголовніше, на саму себе. Бережіть себе!

***

Професія медсестри зараз — це висока кваліфікація та неймовірна стресостійкість. Дякуємо за те, що в умовах викликів сьогодення ви залишаєтесь на своєму посту. Бажаємо професійного зростання, гідних умов праці та стабільності, якої нам усім зараз бракує. Зі святом!

Читайте також
Календар свят на травень 2026 року: коли День матері та День Києва
свята у травні 2026

Пов'язані теми:

медсестриПривітання зі святамиСвята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.