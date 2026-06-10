Сегодня, 10 июня, в мире отмечают сразу несколько необычных и познавательных дат. Среди них – Всемирный день ремесленничества, Всемирный день стиля модерн, День шариковой ручки, Международный день геральдики, День здорового питания, а еще День чая со льдом.

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Тимофея Пруского.

Факты ICTV узнавали больше об истории праздников 10 июня, кто празднует именины, какие существуют народные приметы и что можно и нельзя делать в этот день.

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Какой сегодня церковный праздник – 10 июня 2026 года

Православные верующие вспоминают священномученика Тимофея, епископа Прусского. Он жил в IV веке в Малой Азии, отличался искренней верой, даром исцеления и активной проповеднической деятельностью. За отказ отречься от Христа во время гонений при правлении императора Юлиана Отступника Тимофей был казнен. Его почитают как пример мужества и верности христианским ценностям.

Кто празднует день ангела 10 июня 2026 года

День ангела сегодня отмечают обладатели сразу нескольких распространенных имен. Среди мужских – это Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен и Тимофей. Среди женских – Антонина.

Все, кто носит эти имена, могут принимать поздравления с днем своего небесного покровителя. День ангела — это особое время для молитвы, добрых дел и благодарности за заступничество святого.

Что нельзя делать 10 июня 2026 года

Отказывать в помощи, чтобы не потерять поддержку в будущем.

Выносить мусор из дома – это может навлечь ссоры и неурядицы в семье.

Незамужним девушкам не следует заглядывать в чужое зеркало. Считается, что это грозит неудачами в личной жизни.

Принимать подарки от незнакомцев, потому что это может принести неурядицы или болезни.

Что можно делать сегодня

10 июня считается благоприятным днем для добрых дел. Помощь нуждающимся, подаяние милостыни или поддержка близких – все это принесет положительные результаты.

Этот день также подходит для семейных встреч. Совместное времяпрепровождение с родными укрепляет семейные узы и приносит гармонию в дом.

Народные приметы на 10 июня 2026 года

Пошел дождь – к бесснежной зиме.

Муравьев не видно, но день солнечный – ждите непогоду.

Пауки спрятались – к перемене погоды.

Утром птички чистят перья – к дождю.

Вороны нахохлились и не летают – к непогоде.

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