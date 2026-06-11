В четверг, 11 июня, отмечается Международный день рыси и Всемирный день борьбы с раком предстательной железы.

Православная церковь сегодня чтит память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 11 июня 2026 года

Каждый год 11 июня верующие вспоминают святых апостолов Варфоломея и Варнаву.

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Варфоломей жил в I веке в Кане Галилейской, он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. После вознесения Спасителя на небо святой распространял христианское учение, исцелял больных и помогал нуждающимся. За это Варфоломея подвергли пыткам и, в конце концов, отрубили ему голову.

Святой Варнава — апостол Иисуса Христа от 70-ти — родился на Кипре. Он тоже распространял учение Иисуса, основал на острове православную церковь. За свою веру Варнава поплатился жизнью.

Кто празднует день ангела 11 июня 2026 года

Именины в этот день отмечают люди по имени Варфоломей и Мария.

Что нельзя делать 11 июня 2026 года

В этот день запрещено ссориться, особенно супружеским парам, иначе можно напугать свое счастье. Не стоит сквернословить, сплетничать, оскорблять других и обижаться.

Нельзя брать и давать деньги в долг — это к бедности. Наши предки верили, что в день святого Варнавы запрещено рвать траву, потому что она якобы становилась ядовитой.

Что можно делать сегодня

Ко дню Варнавы наши предки изготавливали специальные обереги от нечисти из сушеных трав. Святого также называли Земляничником, потому что считали, что для хорошего урожая ягоды должны созреть именно к 11 июня.

В этот день важно помириться с человеком, с которым у вас был конфликт. Сегодня можно работать и заниматься домашними делами.

Народные приметы на 11 июня 2026 года

Ночь на 11 июня теплая — лето будет жарким.

Утром на небе много облаков — ждите дождя.

Услышать гром в этот день — к хорошей рыбалке.

Над водой утром стелется туман — в лесу будет много грибов.

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