У четвер, 11 червня, відзначається Міжнародний день рисі та Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих апостолів Варфоломія і Варнави. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня — у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято — 11 червня 2026 року

Щороку 11 червня віряни згадують святих апостолів Варфоломія і Варнаву.

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Варфоломій жив у I столітті в Кані Галілейській, він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Після вознесіння Спасителя на небо святий поширював християнське вчення, зцілював хворих і допомагав нужденним. За це Варфоломія піддали тортурам і, зрештою, відрубали йому голову.

Святий Варнава — апостол Ісуса Христа від 70-ти — народився на Кіпрі. Він теж поширював вчення Ісуса, заснував на острові православну церкву. За свою віру Варнава поплатився життям.

Хто святкує день ангела 11 червня 2026 року

Іменини цього дня відзначають люди на ім’я Варфоломій та Марія.

Що не можна робити 11 червня 2026 року

Цього заборонено сваритися, особливо подружнім парам, інакше можна налякати своє щастя. Не варто лихословити, пліткувати, ображати інших та ображатися.

Не можна брати і давати гроші в борг — це до бідності. Наші предки вірили, що в день святого Варнави заборонено рвати траву, бо вона нібито ставала отруйною.

Що можна робити сьогодні

До дня Варнави наші предки виготовляли спеціальні обереги від нечисті з сушених трав. Святого також називали Суничником, бо вважали, що задля гарного врожаю ягоди мають достигнути саме до 11 червня.

Цього дня важливо помиритися з людиною, з якою у вас був конфлікт. Сьогодні можна працювати і займатися домашніми справами.

Народні прикмети на 11 червня 2026 року

Ніч проти 11 червня тепла — літо буде спекотним.

Вранці на небі багато хмар — чекайте на дощ.

Почути грмі цього дня — до хорошої риболовлі.

Над водою вранці стелиться туман — в лісі буде багато грибів.

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