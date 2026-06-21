У червні 2026 року українців чекає особлива астрономічна та духовна подія – День літнього сонцестояння.

Це момент, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі, даруючи нам найдовший день і найкоротшу ніч у році.

У різних культурах День літнього сонцестояння вважають магічним, сприятливим для нових починань, очищення і загадування бажань. Коли саме він настане, які прикмети пов’язані з цією датою та чого варто уникати – читайте далі у матеріалі.

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День літнього сонцестояння 2026 – дата

У 2026 році День літнього сонцестояння настане 21 червня о 11:24 за київським часом. У столиці найдовший день року триватиме 16 годин 27 хвилин, тоді як ніч — лише 7 годин 33 хвилини. Дата літнього сонцестояння може змінюватися, але зазвичай припадає на період з 19 до 22 червня.

Починаючи з 22 червня, дні поступово скорочуватимуться. День літнього сонцестояння часто вважають умовним початком астрономічного літа.

У багатьох культурах ця дата пов’язана із культом Сонця, життєвою енергією та родючістю. Наші предки вшановували Купайла — божество літнього сонцестояння, і вірили, що у цей час природа має магічну силу.

Що можна і не можна робити в День літнього сонцестояння

Що рекомендується робити:

Зустріти світанок, провести час на природі, щоб зарядитися енергією Сонця.

Зайнятися очищенням думок та простору, адже день сприяє новим починанням.

Збирати лікарські трави – вони вважаються найсильнішими цього дня.

Робити добрі справи – все хороше, зроблене цього дня, повернеться сторицею.

Медитувати, мріяти, будувати плани – це потужний момент для особистих змін.

Провести день у гарному настрої та з користю для себе.

Чого краще уникати:

Сварок, образ, гніву, негативних думок – негатив може надовго затриматися у вашому житті.

Лінощів – цього дня варто бути в русі.

Залишатися наодинці – краще провести час з близькими.

Ігнорувати природу – варто прогулятися хоча б на світанку чи під час заходу Сонця.

Прикмети на День літнього сонцестояння

Більшість прикмет, забобонів і повір’їв про літнє сонцестояння беруть свій початок ще з давніх часів. Тож 21 червня 2026 року варто звернути увагу на такі явища:

Багато роси вранці – до багатого врожаю.

Дощі, хмари та грози – до поганого врожаю.

Багато зірок на небі – восени буде багато грибів.

День тихий і безвітряний – червень буде спекотним.

Прийшла сильна спека – така погода буде до кінця літа.

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