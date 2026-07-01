Сегодня, 1 июля, в Украине отмечают сразу несколько профессиональных праздников – День архитектуры, День государственного регистратора и День следователя.

В мире на этот день приходится Международный день регги, День куриных крылышек, День изобретения солнцезащитных очков, а также Международный день анекдотов и шуток.

Также 1 июля проводят кампании по ответственному отношению к любимцам в День идентификации домашних животных, а еще призывают к активному образу жизни в День ранней птицы.

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Православные верующие сегодня чтят память святых Космы и Дамиана.

Факты ICTV собрали самое интересное обо всех праздниках этого дня – узнайте, какие приметы существуют на 1 июля, что можно и нельзя делать, а также у кого сегодня день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 1 июля 2026 года

Православная церковь чтит память святых чудотворцев Космы и Дамиана – братьев из Малой Азии, которые вели аскетическую жизнь и проповедовали христианскую веру. За свое благочестие они получили дар исцеления и стали известны как бессребреники, потому что лечили людей без всякой платы.

После чудесного исцеления императора Аврелия Карина они были освобождены, однако позже братьев убил завистливый врач, который был их наставником. Для этого он коварно заманил их в горы.

Какой сегодня, 1 июля 2026 года, день в Украине

В Украине 1 июля отмечают День государственного регистратора. Этот профессиональный праздник был введен в 2009 году приказом Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству. Он призван почтить специалистов, которые обеспечивают порядок в сфере регистрации бизнеса, недвижимости и юридических лиц.

Также в этот день отмечают День следователя. Именно 1 июля 1963 года МВД получило право проводить предварительное следствие, а с 1998 года эта дата стала официальным профессиональным праздником следователей. Их работа имеет ключевое значение в установлении справедливости, раскрытии преступлений и защите прав граждан.

Кроме этого, 1 июля отмечается День архитектуры Украины. Праздник был установлен указом президента в 1995 году как национальный ответ на Всемирный день архитектуры, который тогда отмечали именно в этот день. Он призван подчеркнуть роль архитекторов в формировании городской среды, сохранении культурного наследия и развитии отечественного строительства.

Кто празднует день ангела 1 июля 2026 года

День ангела 1 июля отмечают обладатели следующих имен: Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр и Ангелина.

Не забудьте поздравить родных и знакомых с именинами и сказать им несколько теплых слов.

Что нельзя делать 1 июля 2026 года

Не работайте в поле или на огороде – в народе верили, что в этот день земля должна «отдыхать».

Не стригите волосы – это может ослабить организм и даже спровоцировать простуду.

Не устраивайте шумных празднований – день считается благоприятным для покоя, а не для развлечений.

Не режьте домашних животных или птиц – святых Косму и Дамьяна считали их покровителями.

Избегайте крупных покупок. Считается, что расходы сегодня могут оказаться бесполезными.

Не жалуйтесь, не завидуйте и не гневайтесь – это может привлечь неприятности на год вперед.

Что можно делать сегодня

Хорошее время, чтобы побыть наедине, остановить внутренний диалог и прислушаться к себе. Хорошо удается интеллектуальная работа: можно исследовать, анализировать, писать тексты или выполнять задания, требующие точности и сосредоточенности.

Этот день также подходит для занятий дыхательными практиками, ароматерапией, самомассажем или другими процедурами, способствующими восстановлению тела и мыслей.

Для влюбленных это особенно благоприятный день. Если чувства искренние, сегодня можно сделать предложение или даже пожениться.

Народные приметы на 1 июля 2026 года

Дождь на Косму и Дамьяна – к дождливому августу.

Ясная погода утром обещает хороший урожай зерновых.

Гроза в этот день – к щедрому урожаю орехов.

Солнце садится в облака – ждите дождя.

Паук спускается на паутине – к теплу.

Если листья на деревьях начинают желтеть – осень будет ранней.

Яркие звезды ночью – к грозам и дождям.

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