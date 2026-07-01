Сьогодні, 1 липня, в Україні відзначають одразу кілька професійних свят – День архітектури, День державного реєстратора та День слідчого.

У світі на цей день припадає Міжнародний день регі, День курячих крилець, День винаходу сонцезахисних окулярів, а також Міжнародний день анекдотів і жартів.

Також 1 липня також проводять кампанії з відповідального ставлення до улюбленців у День ідентифікації домашніх тварин, а ще закликають до активного способу життя у День раннього птаха.

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Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять святих Косми й Дамʼяна.

Факти ICTV зібрали найцікавіше про всі свята цього дня – дізнайтеся, які прикмети існують на 1 липня, що можна і не можна робити, а також у кого сьогодні день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 1 липня 2026 року

Православна церква вшановує пам’ять святих чудотворців Косми й Дамʼяна (Даміана) – братів із Малої Азії, які вели аскетичне життя та проповідували християнську віру. За своє благочестя вони отримали дар зцілення і стали відомими як безсрібники, бо лікували людей без жодної плати.

Після чудесного зцілення імператора Аврелія Карина їх було звільнено, однак пізніше братів убив заздрісний лікар, що був їхнім наставником. Для цього він підступно заманив їх у гори.

Який сьогодні, 1 липня 2026 року, день в Україні

В Україні 1 липня відзначають День державного реєстратора. Це професійне свято було запроваджене у 2009 році наказом Державного комітету з регуляторної політики та підприємництва. Воно покликане вшанувати фахівців, які забезпечують порядок у сфері реєстрації бізнесу, нерухомості та юридичних осіб.

Також цього дня святкують День слідчого. Саме 1 липня 1963 року МВС отримало право проводити попереднє слідство, а з 1998 року ця дата стала офіційним професійним святом слідчих. Їхня робота має ключове значення у встановленні справедливості, викритті злочинів та захисті прав громадян.

Окрім цього, 1 липня відзначається День архітектури України. Свято було встановлене указом президента у 1995 році як національна відповідь на Всесвітній день архітектури, який тоді відзначали саме в цей день. Воно покликане наголосити на ролі архітекторів у формуванні міського середовища, збереженні культурної спадщини та розвитку вітчизняного будівництва.

Хто святкує день ангела 1 липня 2026 року

День ангела 1 липня відзначають власники таких імен: Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро та Ангеліна.

Не забудьте привітати рідних та знайомих з іменинами та сказати їм кілька теплих слів.

Що не можна робити 1 липня 2026 року

Не працюйте в полі чи на городі – в народі вірили, що цього дня земля має “відпочивати”.

Не стрижіть волосся – це може ослабити організм і навіть спровокувати застуду.

Не влаштовуйте гучних святкувань – день вважається сприятливим для спокою, а не для розваг.

Не ріжте домашніх тварин або птицю – святих Косму й Дамʼяна вважали їхніми покровителями.

Уникайте великих покупок. Вважається, що витрати сьогодні можуть виявитися марними.

Не скаржтеся, не заздріть і не гнівайтесь – це може притягнути негаразди на рік уперед.

Що можна робити сьогодні

Гарний час, щоб побути наодинці, зупинити внутрішній діалог і прислухатися до себе. Добре вдається інтелектуальна робота: можна досліджувати, аналізувати, писати тексти або виконувати завдання, що потребують точності й зосередженості.

Цей день також підходить для занять дихальними практиками, аромотерапією, самомасажем або іншими процедурами, що сприяють відновленню тіла та думок.

Для закоханих це особливо сприятливий день. Якщо почуття щирі, сьогодні можна освідчитись або навіть одружитися.

Народні прикмети на 1 липня 2026 року

Дощ на Косму й Дам’яна – до дощового серпня.

Ясна погода вранці обіцяє добрий врожай зернових.

Гроза цього дня – до щедрого врожаю горіхів.

Сонце сідає в хмари – чекайте на дощ.

Павук спускається на павутині – до тепла.

Якщо листя на деревах починає жовтіти – осінь буде ранньою.

Яскраві зорі вночі – до гроз і дощів.

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