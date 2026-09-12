Войска радиоэлектронной борьбы — это технологический щит и “невидимое оружие” современной армии. Именно благодаря мастерству и высокой точности специалистов РЭБ страна получает преимущество в цифровом и радиопространстве, глушит вражескую навигацию, “ослепляет” дроны противника и эффективно блокирует его технические системы.

Когда празднуют День войск радиоэлектронной борьбы в Украине в 2026 году и как поздравить воинов – читайте в нашем материале.

Когда День войск радиоэлектронной борьбы 2026 в Украине

День войск радиоэлектронной борьбы отмечается в Украине ежегодно 12 сентября.

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Соответствующий указ №679/2025 подписал президент Украины Владимир Зеленский, отмечая важный вклад специалистов РЭБ в защиту суверенитета и критической инфраструктуры государства.

Решение принято в целях развития национальных военных традиций, а также учитывая ключевую роль войск радиоэлектронной борьбы в отражении вооруженной агрессии и обеспечении электромагнитного прикрытия важных объектов страны.

Поздравление с Днем войск радиоэлектронной борьбы в прозе

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Невидимому щиту Украины – слава! Поздравляем воинов РЭБ! Спасибо за тишину в небе, “ослепленные” вражеские дроны и сохранившиеся жизни наших защитников.

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С Днем войск РЭБ! Пусть ваши препятствия всегда становятся непреодолимой стеной для врага, сигнал будет чистым, а защита — абсолютной. Надежного вам тыла и скорейшей Победы!

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Обладателям эфира – уважение и благодарность! С профессиональным праздником, воины РЕБ! Спасибо за вашу высокоточную, тихую и сверхважную работу. Крепкого здоровья и выдержки!

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Поздравляем защитников цифрового и радиопространства! Пусть ни один вражеский импульс не пройдет через вашу защиту. Сильных систем, надежной связи и сильного ангела-хранителя!

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С Днем войск радиоэлектронной борьбы ВСУ! Вы те, кто уничтожает планы врага еще в воздухе и в эфире. Спасибо за мастерство, выдержку и безопасность наших воинов!

День войск радиоэлектронной борьбы: поздравления в стихах

Обладатели волн и сильные профессионалы,

Абсолютную защиту вы создали!

Здоровья крепкого и сил.

Чтобы ваши системы работали безотказно!

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Войскам РЭБ — честь, уважение и слава!

За вами стоит украинское государство.

Пусть чистым и точным будет ваш сигнал,

А точная ваша защита — уничтожает наповал!

День войск радиоэлектронной борьбы: поздравления в картинках

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