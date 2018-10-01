Полковник ГРУ Анатолий Чепига (“Руслан Боширов”), которого подозревают в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом Громадскому заявил бывший журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев, участвовавший в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей.

– Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым к России, — рассказал журналист.

По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Героя России».

Кроме того, расследователь рассказал, что звание «Героя России» за эвакуацию Януковича с Украины также получил Алексей Дюмин — бывший охранник Путина.

В то же время адвокат Януковича Александр Горошинский, недавно вступивший в дело, на вопрос Громадского, помогали ли в эвакуации Януковича российской спецназовцы, ответил, что ему такие обстоятельства неизвестны.

Напомним, по делу Скрипалей есть новые подробности.