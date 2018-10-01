Полковник ГРУ Анатолій Чепіга (“Руслан Боширов”), якого підозрюють в отруєнні Скрипалів, очолював операцію з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича.
Про це Громадському заявив колишній журналіст Центру управління розслідуваннями Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні Скрипаля.
– Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію. Принаймні про це свідчать мої джерела. Він зі своїм підрозділом спецпризначенців прибув до резиденції Януковича — Межигір’я. Перебував там, охороняв його. Звідти вони транспортували його в Крим і до Росії, — розповів журналіст.
За інформацією Канєва, саме за цю спецоперацію Чепіга отримав звання Героя Росії.Читайте: Теракти та акції протесту. В "турпоїздках" Петрова та Бошірова знайшли дивні "збіги" Хто такий Анатолій Чепіга. Що відомо про можливого отруйника Скрипалів Отруєння Скрипаля: спецслужби встановили особу третього підозрюваного
Крім того, розслідувач розповів, що також звання Героя Росії за евакуацію Януковича із України отримав Олексій Дюмін — колишній охоронець Путіна, який зараз є губернатором Тульської області.
Водночас адвокат Януковича Олександр Горошинський, який нещодавно вступив у справу, на запитання Громадського, чи допомагали в евакуації Януковича російській спецпризначенці, відповів, що йому такі обставини невідомі.
Нагадаємо, у справі Скрипалів є нові подробиці.