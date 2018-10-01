Полковник ГРУ Анатолій Чепіга (“Руслан Боширов”), якого підозрюють в отруєнні Скрипалів, очолював операцію з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича.

Про це Громадському заявив колишній журналіст Центру управління розслідуваннями Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні Скрипаля.

– Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію. Принаймні про це свідчать мої джерела. Він зі своїм підрозділом спецпризначенців прибув до резиденції Януковича — Межигір’я. Перебував там, охороняв його. Звідти вони транспортували його в Крим і до Росії, — розповів журналіст.

За інформацією Канєва, саме за цю спецоперацію Чепіга отримав звання Героя Росії.

Крім того, розслідувач розповів, що також звання Героя Росії за евакуацію Януковича із України отримав Олексій Дюмін — колишній охоронець Путіна, який зараз є губернатором Тульської області.

Водночас адвокат Януковича Олександр Горошинський, який нещодавно вступив у справу, на запитання Громадського, чи допомагали в евакуації Януковича російській спецпризначенці, відповів, що йому такі обставини невідомі.

Нагадаємо, у справі Скрипалів є нові подробиці.