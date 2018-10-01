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Анатолій Чепіга отримав Героя Росії за евакуацію Януковича

Полковник ГРУ Анатолій Чепіга (“Руслан Боширов”), якого підозрюють в отруєнні Скрипалів, очолював операцію з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича.

Про це Громадському заявив колишній журналіст Центру управління розслідуваннями Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні Скрипаля.

– Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію. Принаймні про це свідчать мої джерела. Він зі своїм підрозділом спецпризначенців прибув до резиденції Януковича — Межигір’я. Перебував там, охороняв його. Звідти вони транспортували його в Крим і до Росії, — розповів журналіст.

За інформацією Канєва, саме за цю спецоперацію Чепіга отримав звання Героя Росії.

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Крім того, розслідувач розповів, що також звання Героя Росії за евакуацію Януковича із України отримав Олексій Дюмін — колишній охоронець Путіна, який зараз є губернатором Тульської області.

Водночас адвокат Януковича Олександр Горошинський, який нещодавно вступив у справу, на запитання Громадського, чи допомагали в евакуації Януковича російській спецпризначенці, відповів, що йому такі обставини невідомі.

Нагадаємо, у справі Скрипалів є нові подробиці.

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