Огласили лауреатов Нобелевской премии с экономики 2018. Ими стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер, говорится в Twitter премии.

Так, Нордхаусу премия присуждена с формулировкой “за интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ”.

Ромер стал нобелевским лауреатом “за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ”.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.