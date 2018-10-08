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Нобелівську премію з економіки дали за кліматичні зміни

Нобелівську премію з економіки за 2018 рік розділили Вільям Нордхаус і Пол Ромер за дослідження у сфері інновацій і клімату з економічним зростанням.

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2018. Ними стали Вільям Нордхаус і Пол Ромер , йдеться у Twitter премії.

Так, Нордхаусу премія присуджена з формулюванням “за інтеграцію змін клімату в довгостроковий макроекономічний аналіз”.

Ромер став нобелівським лауреатом “за інтеграцію технологічних інновацій у довгостроковий макроекономічний аналіз”.

До слова, урочиста церемонія вручення Нобелівських премій традиційно пройде в Стокгольмі 10 грудня.

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Нагадаємо, кому присудили Нобелівську премію миру 2018.

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