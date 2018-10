Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2018. Ними стали Вільям Нордхаус і Пол Ромер , йдеться у Twitter премії.

Так, Нордхаусу премія присуджена з формулюванням “за інтеграцію змін клімату в довгостроковий макроекономічний аналіз”.

Ромер став нобелівським лауреатом “за інтеграцію технологічних інновацій у довгостроковий макроекономічний аналіз”.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.